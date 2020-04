Le concepteur d’effets Jim Doyle partage des images d’époque d’un «cauchemar dans la salle tournante d’Elm Street [Video]

La prémisse de Wes Craven Freddy a permis certaines des morts les plus imaginatives dans l’horreur, y compris Tina (Amanda Wyss) se faisant traîner au plafond et Glen (Johnny Depp) réduit à une fontaine de sang de type Old Faithful dans son lit. Ces deux effets classiques ont été réalisés en utilisant la fameuse “salle tournante”.

Jim Doyle, le concepteur des effets spéciaux mécaniques du film, également connu pour avoir conçu le gant de Freddy Krueger et joué le bras de Freddy dans la baignoire, vient de partager une nouvelle vidéo avec Vimeo des images des coulisses de la salle tournante ainsi que la couverture des nouvelles de 1984 quand A Nightmare on Elm Street était en production. La vidéo comprend également des images de Breakin ’2: Electric Boogaloo (1984); Doyle a également géré les effets mécaniques spéciaux sur ce film et la salle tournante d’Elm Street a de nouveau été utilisée.

Dans Never Sleep Again: The Elm Street Legacy, Doyle explique: «Puisque Wes voulait quelque chose de vraiment grand et fantastique et là-bas pour la première mort, j’ai suggéré que nous fassions une salle tournante.»

“Les fluides peuvent remonter, les personnages peuvent monter, ils peuvent monter sur les murs, ils peuvent tomber des plafonds”, décrit un jeune Craven dans un clip vintage. “Nous pouvons faire comme les rêves avec des choses qui sont en quelque sorte en violation de la gravité … une violation du temps et de l’espace.”

Étant donné que le film était si petit budget, l’équipe des effets spéciaux a dû savoir comment donner vie à cet effet ambitieux.

“La pièce n’était pas motorisée”, explique Lou Carlucci, assistant effets spéciaux sur le film. “C’était tellement totalement équilibré après que nous ayons fini qu’une personne pouvait réellement tourner la pièce à la main.”

L’équipe a dû être très prudente pour sécuriser le décor du plateau. «On ne pouvait jamais sentir que cette pièce tournait», explique Carlucci. Sinon, cela donnerait l’effet escompté.

Cependant, la salle n’est pas venue sans ses défis. Wyss a connu un vertige intense et il est bien connu que lors du tournage de la scène du geyser de sang, le «sang» alias l’eau rouge a provoqué un véritable cauchemar pour tout le monde sur le plateau. Une fois que le liquide a frappé la lumière, le gars versant la lumière a été électrocuté, puis l’eau a commencé à s’écouler, déséquilibrant la pièce. Il se retourna alors que des fils et des étincelles volaient et que la pièce était couverte d’eau rouge. Certes, terrifiant sur le moment, mais «l’erreur fortuite» (comme le dit Rachel Talalay, la directrice adjointe de la production du film dans Never Sleep Again) a donné lieu à des visuels étranges et horribles pour le film final.

Des ensembles rotatifs et des effets similaires ont également été utilisés dans des films comme Royal Wedding (1951), Poltergeist (1982), The Fly (1986), Interview With The Vampire (1994) et Inception (2010) ainsi que «Bouncin» de Matthew Wilder. Off The Walls. “

Découvrez les séquences vidéo vintage fournies par Doyle ci-dessous.