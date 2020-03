Le concert émotionnel de Ruth Lorenzo sur son balcon avant la séquestration par le coronavirus

L’urgence de rester chez soi pour se conformer aux mesures gouvernementales en raison de la crise des coronavirus a fait que, face à l’isolement, de nouvelles voies de divertissement improvisées émergent, dont certaines liées à la musique. Des chanteurs comme Mónica Naranjo ou Dani Martín ont déjà utilisé leurs comptes Instagram pour tenter d’échapper à leurs followers avec leurs chansons, et Ruth Lorenzo a voulu rejoindre cette tendance.

Ruth Lorenzo chante depuis le balcon de sa maison

La chanteuse ravi ses voisins depuis le balcon de sa maison avec un concert émotionnel hier soir, le 18 mars, puis publié la vidéo sur Instagram. Assise sur le climatiseur, elle a interprété pour elle trois chansons très spéciales: “Dancing in the rain”, la chanson avec laquelle elle a représenté l’Espagne à l’Eurovision 2014; “Purple rain”, la chanson de Prince, qui est aussi l’une de ses préférées, et une chanson composée par son partenaire, qui a joué la mélodie du concert avec son piano depuis l’intérieur de la maison.

“Eh bien, ce soir, nous voulions juste vous donner quelques chansons de cette maison de musiciens. Nous avons donc des microphones, des haut-parleurs et tout. Je suppose que dans les semaines à venir, nous le ferons à nouveau. Et nous voulions juste vous souhaiter une très bonne nuit, vous reposer et faire de beaux rêves “a exprimé la Murcienne après avoir interprété sa première chanson, qui a reçu des applaudissements et des remerciements du quartier.

“Unis, nous sommes plus forts”

Cependant, ce n’était pas la première fois que Ruth Lorenzo chantait à ses voisins. Le matin du même jour, il a également interprété la célèbre aria “Nessun Dorma”, de l’opéra Turandot de Puccini et popularisée par Luciano Pavarotti. “Aujourd’hui, je suis sorti sur le balcon parce que j’avais le besoin de chanter. Ensemble, nous réussirons. Unis, nous sommes plus forts et nous reviendrons avec style“Il a encouragé via son compte Twitter.

