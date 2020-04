Le conquièrent-ils? Regardez le visage de Pablo Alborán en lisant un message révélateur Avez-vous honte?

Pablo Alborán a conquis des centaines de femmes pour son physique et ses chansons. En fait, à plusieurs reprises, ils l’ont catalogué comme le plus bel homme du monde

16 avril 2020

Pablo Alborán est l’un des Espagnols les plus convoités du monde et même si cela semble étrange, il n’a pas de petite amie! C’est pourquoi à plusieurs reprises il a commenté dans différents médias qu’il ne savait plus comment conquérir une femme.

Récemment, nous avons observé une photographie du plus aimé de Malaga au monde qui nous a surpris car nous pouvons clairement voir qu’il est avec son téléphone portable à la main et avec un sourire d’oreille à oreille.

Pour cette raison, beaucoup de gens se demandent quotidiennement: Qu’est-ce que Paul lisait? Est-ce une fille qui gagne ton cœur? Tout donne à penser qu’ils conquièrent le petit cœur.

La photo dont nous parlons cite ce qui suit: «Je ris juste en pensant à la façon dont je fais mal l’instagram en direct … pardonnez ma maladresse beaucoup de samsung mais ensuite, je suis un paquet avec les réseaux! #SoyUnNegaoPaLosDirectos #PrometoMejorar # samsungs20ultra #teamgalaxy # AlboránYLosDirectos ”.

Nous t’adorons Pablo!

