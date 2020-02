Le «Conseil des papas» de NBC diffusé les jeudis perd son créneau horaire «C’est nous»

HISTOIRES CONNEXES

C’est… une touche déroutante?

Le Conseil des papas de NBC – avec Sarah Wayne Callies (Prison Break), Clive Standen (Pris), Tom Everett Scott (SouthLAnd) et J.August Richards (Agents of SHIELD) – a gardé son primo post-This is Us premier spot, mais a perdu son domicile mardi.

À la suite d’un père de cinq enfants qui, à la suite d’une alerte à la santé, appelle quelques-uns de ses amis les plus dignes de confiance à intervenir en tant que «papas remplaçants» en cas de décès, le drame This Is a Million Little Things-y maintenant en avant-première le mardi 24 mars à 10 / 9c – avant la finale de la saison 4 de This Is Us – avant de déménager à son nouveau créneau horaire régulier, les jeudis à 20 heures (à compter de plus d’un mois plus tard, le 30 avril).

Le Conseil des papas devait à l’origine diriger les deux derniers épisodes de This Is Us de la saison, puis hériter de la plage horaire de NBC sobfest, The Village-style. (#Trop tôt?)

Superstore et Brooklyn Nine-Nine, qui occupent actuellement 8 heures du jeudi pour NBC, auront terminé leurs saisons actuelles au moment où le Council of Dads ouvrira officiellement sa saison.

TAGS: Council of Dads, NBCGET PLUS: Nouvelles de la programmation

X