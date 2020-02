Le conseil ‘OT 2020’ pour éviter la contagion des coronavirus dans les signatures

De janvier à fin février 2020, la maladie jusque-là connue sous le nom de 2019-nCoV, communément baptisée coronavirus, s’est propagée dans le monde entier, arrivant ce mercredi 26 en Amérique latine, un endroit où cas. L’alarme pour son propagation rapide a forcé de prendre mesures de santé publique, qui ont atteint l’Académie même de «OT 2020», puisqu’ils envisagent de faire une signature avec les concurrents.

Les concurrents de «OT 2020»

Le danger potentiel d’exposer les jeunes à une si grande agglomération de personnes, car l’année dernière, entre 4 000 et 5 000 personnes ont assisté; Selon la ville, vous avez fait publier le compte Twitter officiel du programme pour les participants:

-Prenez le mains très propres et désinfecté

-Si vous êtes avec grippe ou fièvre, ne viens pas aux signatures

-Si vous toussez, couvrir ta bouche avec votre coude ou utilisez un mouchoir à usage unique et ne touchez pas votre nez ou votre bouche avec vos mains

?????? Voici quelques CONSEILS pour les FIRMS de samedi prochain à Barcelone, Madrid, Séville et Valence. Nos chicxs vous attendent tous! ?????? # OTDirecto27F pic.twitter.com/wF4Qx8GPpI

– Opération Triunfo (@OT_Oficial) 27 février 2020

Les mesures sont conformes à ce qui a été recommandé par le gouvernement et les établissements de santé, bien que certains spectateurs ont critiqué le fait que le contact avec les participants n’est pas interdit: câlins, bisous … Il y a aussi ceux qui ont directement demandé leur annulation, car ils considèrent une “irresponsabilité” d’être exposée aux concurrents de manière si inutile lorsque l’OMS a averti de la propagation rapide du virus et a appelé le responsabilité civile.

Cependant, l’organisation du programme est très attachée aux risques et elle prend déjà des mesures. Comme l’a appris FormulaTV, toutes les personnes qui vont aller aux galas du public sont contactées pour savoir si vous avez été en contact avec un cas ou un cas possible de coronavirus infecté.

Signatures, date et heure

La date choisie pour les signatures a été ce samedi 29 et les candidats seront distribués par différentes villes. Dans Madrid (Cour anglaise de San José de Valderas) seront Bruno, Eva, Jesús et Nia; dans Valence (El Corte Inglés Centro) fera de même Flavio, Maialen et Samantha et en Barcelone (FNAC Las Arenas) Anaju, Gèrard, Hugo et Rafa. Pendant ce temps, les expulsés seront destinés Séville (Tour du CNA). Tout sera à partir de 17h00.

