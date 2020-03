Le conseiller scientifique de «Contagion» aurait dû prendre le film plus au sérieux

Alors que l’épidémie de coronavirus augmente aux États-Unis, beaucoup regardent (ou regardent) le film Contagion de 2011 pour apaiser (ou alimenter) leur anxiété. La contagion concerne un virus qui infecte une grande partie du monde, un peu comme COVID-19 le fait actuellement. Au moment du réexamen, Contagion présente de nombreuses similitudes avec la pandémie actuelle de coronavirus. Cependant, un scientifique qui a conseillé sur le film en 2011 a dit que c’était trop peu, trop tard. Elle pense que nous n’avons pas pris Contagion assez au sérieux lors de sa sortie.

Luciana Bozan Barroso et l’acteur Matt Damon assistent à la première de Contagion en 2011 | Michael Loccisano / .

Le film sur la pandémie de 2011 est à nouveau populaire en 2020

Tracey McNamara est pathologiste vétérinaire et professeure de pathologie. Elle a récemment rencontré Buzzfeed News pour parler de son temps en tant que conseiller scientifique sur Contagion. Buzzfeed a expliqué que la Contagion «les cinéastes lui ont demandé conseil parce qu’elle était la vétérinaire du zoo du Bronx qui a aidé à découvrir le virus du Nil occidental». McNamara a également fait partie de la campagne pour que «le ministère de la Défense enquête sur la maladie».

Le scientifique n’est pas trop choqué que Contagion ait tellement renouvelé son intérêt en 2020. Mais, elle a déclaré à BuzzFeed qu’elle espère que les gens qui le regardent apprendront maintenant quelque chose du film de 2011. McNamara a dit;

Si les gens le regardent à nouveau, et si les responsables fédéraux et étatiques le regardent à nouveau, j’espère qu’ils se rendent compte que le film était vraiment sur ce qui peut arriver avec une nouvelle menace pandémique, et je pense que les gens auraient dû le prendre beaucoup plus au sérieux .

Le pathologiste vétérinaire a partagé que la plupart des téléspectateurs ne prenaient pas le film très au sérieux au moment de la sortie de Contagion.

“Je souhaite que les gens y aient prêté plus d’attention lorsque le film est sorti”, a déploré McNamara. «… C’était vraiment un avertissement au gouvernement fédéral que cela pourrait arriver et vous devez vous préparer.»

Un piéton passe devant un cinéma à volets à Los Angeles, Californie | Mario Tama / .

Elle a lié la pandémie de coronavirus à son temps avec le virus du Nil occidental. McNamara dit qu’il est important que nos dirigeants politiques disent la bonne chose. Elle a déclaré à BuzzFeed:

Vous allez entendre beaucoup de gens faire toutes sortes de proclamations et d’annonces, et chaque fois que quelqu’un dit quelque chose à propos d’un virus flambant neuf, jusque-là inconnu, je pense, vous devez choisir vos mots avec soin. Vous devrez peut-être les manger.

Le conseiller scientifique «Contagion» évoque les similitudes avec la pandémie de coronavirus

L’expert de Contagion a poursuivi ses réflexions sur les parallèles entre le film de 2011 et la crise de santé publique actuelle. McNamara a déclaré:

L’autre chose qui sonnait vraiment vrai dans ce film, c’est quand quelqu’un lors d’une conférence de presse demande au personnage qui travaille pour le CDC si ce virus avait été armé, et sa réponse est: “ Mère Nature l’a armé ”. Et c’est aussi très, très réel parce que nous avertissons les gens depuis 20 ans.

Elle a ajouté que les gens ne devraient pas trop s’impatienter pour trouver un remède à COVID-19. Le film Contagion montre un long processus de développement de vaccins, ainsi qu’un système de loterie pour décider qui l’obtiendra en premier.

“Cela sonne vrai parce que pour obtenir un vaccin sur le marché et approuvé par la FDA, c’est un processus très long”, a déclaré McNamara. «… Je pense que les antiviraux seront plus importants à court terme.»

Steven Soderbergh, directeur de Contagion, au 68e Festival International du Film de Venise au Palazzo del Casino en 2011 | Dominique Charriau / WireImage

McNamara a également dit à BuzzFeed ce qu’elle pense que nous pourrions tous apprendre de l’épidémie de COVID-19.

«Je pense que la leçon qui en ressortira est que nous devons revoir la façon dont nous réagissons aux nouvelles menaces de maladie en évolution rapide», a-t-elle déclaré.