Le coronavirus a officiellement déjà tué plus de personnes que le SRAS

Au début des années 2000, un virus mortel a secoué la Chine causant la mort de 774 personnes. Le virus était connu sous le nom de SRAS, également connu sous le nom de syndrome respiratoire aigu et sévère qui cette journée a été dépassée par la mystérieuse épidémie de coronavirus selon les dernières statistiques, selon Business Insider.

Le 7 février, le nombre de morts du coronavirus de Wuhan, où la flambée est originaire, s’élevait à 724 personnes. Mais du jour au lendemain, la Commission de la santé de la province du Hubei a signalé 81 décès supplémentaires. L’augmentation du chiffre à 780 personnes qui sont déjà décédées en Chine, alors que dans le monde le chiffre est d’au moins 805 morts. La propagation du coronavirus triple au SRAS, alors qu’en huit mois seulement, il a infecté 8 998 personnes dans le monde.

Cependant, bien que les chiffres actuels semblent indiquer que le coronavirus est plus mortel que le SRAS, il n’en est rien. Comparé au taux de mortalité du SRAS, qui était de 9%, le coronavirus ne tue que 2% des personnes infectées. En plus de cette nouvelle épidémie est plus grave et mortelle chez les personnes âgées et avec d’autres maladies, selon Business Insider. Cependant, on sait qu’il a également tué des jeunes comme le médecin de 34 ans, Li Wenliang, qui a tenté d’alerter au début de la propagation du risque que le coronavirus impliquerait.

Le coronavirus se propage dans au moins 26 pays, comme le Japon, la Thaïlande, la Corée du Sud, Taïwan, la Malaisie, le Vietnam; dans des pays européens comme l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, la Russie et en Amérique, comme les États-Unis et le Canada. Il y a 34 900 cas d’infection confirmés, la plupart en Chine.

