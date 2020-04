Le coronavirus a ramené le Dr Chunga

Un des meilleurs comédiens que ce pays a donné est Andrés Bustamante, cela ne fait aucun doute et sa disparition de la télévision nous a tous pris par surprise, d’autant plus qu’une de ses apparitions aux Jeux Olympiques et Mondiaux était tout aussi attendue que les événements sportifs eux-mêmes.

Maintenant, à l’occasion de générer du contenu pour les personnes à la maison pour éviter la contagion du coronavirus Covid-19, Andrés Bustamante ramène le Dr Chunga pour nous montrer une grande invention pour éviter précisément la contagion. C’est «La Coronavara».

La vidéo est apparue sur le compte Twitter de Trino, le co-créateur monero de Santos Vs La Tetona Mendoza (avec Jis). Nous ne savons pas si ce sera une chose unique ou si nous aurons plus de vidéos avec plus de personnages dans les jours à venir, mais quoi qu’il en soit, c’est toujours une raison de célébrer de revoir Bustamante.

