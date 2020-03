Le coronavirus COVID-19 n’est PAS transmis par voie aérienne: OMS

L’Organisation mondiale de la santé a confirmé que, selon des études, La contagion par le Coronavirus COVID-19 dans l’air est exclue et il a assuré qu’elle ne se produit que par des “gouttelettes” respiratoires que les gens quittent lorsqu’ils toussent ou éternuent.

“La transmission des gouttelettes se produit lorsqu’une personne qui est en contact avec une autre qui présente des symptômes (tels que la toux ou les éternuements) et qui risque ainsi de mettre ses propres muqueuses (bouche et nez) ou ses yeux potentiellement exposés à ses gouttelettes infectieux. De cette façon, la contagion peut se produire par contact direct avec une personne infectée ou par contact avec une surface ou un objet qu’elle a utilisé “, a expliqué l’OMS.

Cette déclaration intervient après qu’une étude publiée dans le New England Journal of Medicine ait affirmé que le coronavirus pouvait rester dans l’air jusqu’à 3 heures 1/2 et jusqu’à 3 jours sur des surfaces telles que le plastique et l’acier inoxydable.

L’OMS affirme que cette étude a été réalisée dans des conditions qui ne coïncident pas avec les conditions réelles générées par la toux ou l’éternuement des humains et précise qu’ils sont arrivés à leur conclusion après avoir analysé toutes les preuves scientifiques disponibles à ce jour.

Oui non on l’attrape en respirant dans la rue ou dans une pharmacie, Il est important d’être à plus d’un mètre d’une personne présentant des symptômes pour éviter les risques de transmission.

