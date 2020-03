Le coronavirus en Chine a causé de nombreux divorces en raison de la quarantaine à domicile

Après un mois de quarantaine et d’inactivité dans la plupart des villes chinoises, les citoyens ont enfin pu descendre dans la rue pour reprendre leur travail et poursuivre leurs tâches quotidiennes.

Cependant, tout n’a pas été des flocons de miel pour le pays, car en plus de provoquer des milliers de morts, le Covid-19, mieux connu sous le nom de Coronavirus, a fait des ravages sur les mariages chinois.

Au cours de la dernière semaine de ce mois, les centres de divorce ont reçu plus de demandes que jamais et on pense que cela est dû à l’isolement des couples chinois.

Bien que certains experts, consultés par le Global Times, considèrent que ce pourrait être juste une coïncidence si les candidatures ont été reçues cette semaine, après la fermeture des bureaux pendant un mois, la probabilité que la raison de l’augmentation des divorces soit due au Coronavirus c’est très élevé.

La logique est que les mariages n’ont pas enduré le confinement avec leurs partenaires depuis si longtemps, car les espaces de vie où vivent les citoyens chinois sont très petits, ce qui aurait pu provoquer une colère totale d’eux-mêmes, ce qui les a conduits à divorcer.

Sans aucun doute, ce facteur de quarantaine pourrait provoquer bien plus que l’ennui, mais cette tendance au divorce doit être gardée à l’esprit en Chine, dans d’autres pays, où les citoyens sont également déjà invités à ne pas quitter leur domicile.

