Le coronavirus entraîne une baisse massive de la valeur de marché de Nike

Le Coronavirus continue de se propager dans le monde entier et maintenant, Nike commence à ressentir les effets.



Le coronavirus est quelque chose dont le monde entier a pris conscience au cours des deux derniers mois. Le virus a commencé à Wuhan, en Chine, et s’est rapidement propagé dans tout le pays. Aujourd’hui, le coronavirus est présent dans plus de 35 pays et il continue de se propager à un rythme alarmant. Certains pays ont créé des restrictions de voyage pour arrêter le virus tandis que d’autres endroits voient les krachs boursiers. En fait, certaines des plus grandes entreprises du monde ressentent les effets de l’une des pires épidémies que nous ayons connues depuis longtemps.

Selon Forbes, Nike a vu sa valeur marchande diminuer de 17 milliards de dollars. Cette baisse s’explique par le fait que la Chine est l’un des plus grands marchés de Nike. Le pays représente 15% des revenus totaux de Nike et en 2019, la Chine a représenté 40% des bénéfices. La Chine est également l’un des marchés à la croissance la plus rapide, ce qui la rend très importante pour les opérations de Nike.

L’épidémie a amené Nike à fermer divers magasins à travers la Chine et même ceux qui sont encore ouverts, ont vu une forte baisse du trafic piétonnier. À tel point que les heures d’ouverture ont été affectées. Dans cet esprit, il ne devrait pas être surprenant que Nike ait connu une baisse de sa valorisation.

Au cours des prochains mois, des entreprises comme Nike surveilleront de près le Coronavirus. Si l’épidémie n’est pas arrêtée, il pourrait y avoir de graves ramifications pour l’économie.

