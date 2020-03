Le coronavirus est déjà une pandémie: déclarations de l’OMS

L’OMS a déclaré que le coronavirus est déjà dans la catégorie pandémie

Ce mercredi 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que COVID-19 était déjà entré dans la catégorie des pandémies. Ceci après que le nombre de cas affectés en Chine se soit multiplié 13 fois en deux semaines. Au cours de cette même période, les pays où le virus s’est propagé ont triplé.

“L’OMS estime que COVID-19 peut être qualifié de pandémie”, a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Nous pouvons nous attendre à une augmentation du nombre de cas, de décès et de pays touchés”

La situation ne changera pas

Tedros a également indiqué que les recommandations et les informations qu’il propose aux pays ne changeront pas. “Nous n’avons jamais vu une pandémie causée par un coronavirus et nous n’avons jamais vu qu’elle peut être contrôlée en même temps”, a-t-il déclaré plus tard. Il hésite à se rappeler que 90% des cas se trouvent dans trois pays, dont la Chine et la Corée du Sud sont déjà ayant une réduction du taux d’infection quotidien.

“Ce n’est pas seulement une crise de santé publique, c’est une crise qui touchera tous les secteurs, donc chaque secteur et chaque individu doit participer à la lutte”

La décision de considérer le COVID-19 comme une pandémie a été prise après plusieurs heures d’étude avec des experts de l’OMS et des consultants externes. La dernière pandémie déclarée par l’OMS était associée à la grippe A.

Enfin, Tedros a demandé à toutes les nations d’activer leurs protocoles de réponse contre le virus; qu’ils communiquent à leurs populations les risques et les moyens de prévenir les infections. «Nous sommes ensemble dans ce domaine, pour faire calmement les bonnes choses et protéger les citoyens du monde. C’est faisable »

Le virus corona a un taux de mortalité inférieur à 3%, c’est pourquoi, lorsqu’il est vu par un médecin et suivant les recommandations de santé de base, il peut être contenu.

