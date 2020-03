Le coronavirus et la médecine cubaine avec laquelle la Chine le guérit

Coronavirus et la médecine cubaine avec laquelle la Chine le guérit | AP

Cuba a autorisé le gouvernement chinois à utiliser le médicament cubain “Iinterféron alpha 2B“(IFNrec) dans le traitement contre le nouveau coronavirus 2019 ou Covid 19.

Le président Miguel Díaz-Canel a révélé dans son compte Twitter qu’il a célébré l’utilisation du médicament cubain fabriqué depuis le 25 janvier dans l’usine sino-cubaine ChangHeber, située dans la ville de Changchun, dans la province chinoise du Jilin.

Notre soutien au gouvernement et au peuple chinois dans leurs efforts pour lutter contre le coronavirus, a-t-il déclaré.

Interféron Alpha 2B: Le médicament cubain utilisé en Chine contre le coronavirus. Notre soutien au gouvernement et au peuple chinois dans leurs efforts pour lutter contre le coronavirus. #SomosCuba https://t.co/uqvFuv6hOe

– Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB)

7 février 2020

Il a été révélé que ce médicament a réussi à guérir plus de 1 500 patients et est l’un des 30 médicaments choisis par la Commission nationale chinoise de la santé pour guérir la maladie respiratoire.

L’interféron alfa 2B a l’avantage que dans des situations comme celles-ci, c’est un mécanisme pour se protéger, son utilisation empêche les patients ayant la possibilité de s’aggraver et de se compliquer d’atteindre ce stade et, finalement, d’entraîner la mort, a expliqué le conseiller scientifique et commercial. du groupe commercial BioCubaFarma.

Heureusement, depuis des années, un transfert de technologie a été effectué vers la province chinoise, à partir de laquelle l’usine commune où le produit est fabriqué “avec exactement la même technologie que nous, et qui répond aux normes de qualité qui ont été approuvées par le autorités »des deux pays, ont expliqué les experts.

IFNrec est également appliqué contre les infections virales causées par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), la papillomatose respiratoire causée par le papillome humain, les condylomes acuminés et les hépatites de types B et C, en plus des thérapies contre divers types de cancer.

