Le coronavirus frappe également la production du jouet animatronique de Baby Yoda

Le coronavirus s’est déjà propagé dans une galaxie très, très loin. Il s’avère que le lancement du nouveau et beau jouet animatronique de Baby Yoda pourrait être retardé en raison de multiples mesures de sécurité pour contrer l’éclosion de Covid-19.

Le jouet de bébé Yoda peut bouger ses oreilles, étirer ses petites mains pour simuler qu’elle utilise la Force. Il fait aussi des sons et des babillages. Il s’agit de l’une des versions les plus attendues de la gamme Hasbro Star Wars. Mais selon CNN Business, la nouvelle épidémie de coronavirus menace la production de The Child, qui était même disponible en précommande, en raison d’interruptions de votre chaîne d’approvisionnement. En Chine, l’entreprise obtient une partie des matières premières pour fabriquer ses jouets.

Si entre les prochains mois de juin et juillet, la situation actuelle ne revient pas à la normale, le PDG de Toys, Tots, Pets & More, Jim Silver, Il a prédit qu ‘”il y aura une pénurie de jouets”.

“Nous nous efforçons d’atténuer l’impact de la fermeture des usines de fabrication associées plus que prévu, ainsi que de reprogrammer les livraisons que nous n’avons pas été en mesure de réaliser”, a déclaré le directeur financier d’Hasbro Deborah Thomas le 21 février.

Jusqu’à présent, l’épidémie de coronavirus n’a pas affecté la production de Baby Yodas, mais cela reste à voir jusqu’à ce que la situation s’améliore. En outre, Juillet est l’un des mois les plus importants dans la fabrication de jouets pour la saison de Noël.

Jouet animatronique de Baby Yoda Il est au prix de 60 $.

.