Le coronavirus n’a pas encore blessé le calendrier de l’équipe de suicide

Le réalisateur de Suicide Squad, James Gunn, a confirmé que le film était toujours sur le point de sortir à sa date d’origine malgré la pandémie de coronavirus causant des retards généralisés dans toute l’industrie.

La pandémie de coronavirus a causé pas mal de problèmes dans l’industrie cinématographique, entraînant des fermetures de cinémas dans le monde entier et de nombreuses productions en pause, y compris The Batman, propre à DC. Bien qu’ils soient terminés, de nombreux films ont retardé leur sortie en salles, Wonder Woman 1984 étant le plus en vue pour ajuster sa date de sortie. Un film qui n’est pas sur la bonne voie pour être retardé à cause du coronavirus est The Suicide Squad de James Gunn, du moins pour l’instant.

Sur Twitter, un fan a demandé au directeur de The Suicide Squad si le film serait retardé en raison du paysage cinématographique actuel. Dans deux tweets distincts, James Gunn a déclaré que la seule raison pour laquelle le film serait retardé à cette frontière est à cause des effets visuels, mais à cette jonction actuelle, il est en bonne voie pour sa date de sortie 2021.

Sur le Suicide Squad? Nous respectons toujours le calendrier. https://t.co/bP9XDHFDsJ

– James Gunn (@JamesGunn) 9 avril 2020

La seule raison pour laquelle il serait retardé est à cause de VFX.

– James Gunn (@JamesGunn) 9 avril 2020

La raison principale pour laquelle le film est toujours sur la bonne voie est que le projet James Gunn a terminé le tournage fin février, avant que la pandémie de coronavirus n’atteigne son apogée. Au-delà de cela, le film a un long calendrier de post-production, ce qui signifie que Gunn et l’équipe VFX ont beaucoup de temps pour perfectionner la prochaine entrée dans la franchise DC. Bien sûr, la situation du coronavirus change tous les jours, donc rien ne doit être considéré comme figé jusqu’à ce que sa propagation se tempère.

Le premier film a suivi une équipe de surveillants qui ont été recrutés par le gouvernement pour une dangereuse mission d’opérations noires en échange de réductions de peine. La distribution de l’ensemble comprenait Will Smith dans Deadshot, Margot Robbie dans Harley Quinn et Jared Leto dans The Joker. Cependant, James Gunn devrait livrer la nouvelle version de Suicide Squad dans son prochain film.

Écrit et réalisé par James Gunn, The Suicide Squad stars David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosío, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi , Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie et Michael Rooker.

The Suicide Squad sortira en salles le 6 août 2021.

