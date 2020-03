Le coronavirus oblige les gens à dépenser des millions dans des bunkers

La panique du coronavirus a incité les gens à nettoyer leurs marchés locaux et à acheter des bunkers apocalyptiques au cas où les choses empireraient.



La manie du coronavirus est là, et nous sommes à la taille. Le virus COVID-19 a été officiellement classé comme pandémie par l’Organisation mondiale de la santé, mais avant même le titre officiel, les gens commençaient à paniquer. Les étagères des marchés sont vacantes car les gens ont commencé à thésauriser des articles, en particulier du papier hygiénique et un désinfectant pour les mains.

Des interdictions de voyager ont été prononcées, les contacts avec d’autres personnes sont évités, des millions de personnes se contiennent pour éviter de contracter le virus, les entreprises envoient leurs employés à la maison, les ligues sportives ont suspendu les jeux, les écoles ont interrompu leurs horaires de cours, les spectacles en direct ont été annulé, et apparemment, les gens dépensent beaucoup d’argent dans les abris apocalyptiques. TMZ rapporte que les entreprises qui fabriquent et créent des bunkers ont déclaré à la publication que les affaires avaient été meilleures que jamais au cours du dernier mois.

Rising S ferait apparemment des abris qui peuvent vous coûter entre 50 000 $ et un million de dollars, et ils ont été inondés de nouvelles demandes et ordonnances. Ils “peuvent également fournir, à un coût supplémentaire, des denrées alimentaires non périssables et des fournitures médicales. Et, pour ceux qui dépensent un joli sou, il y a des avantages gratuits – les clients obtiendront un désinfectant pour les mains de 5 gallons (fabriqué par Rising S ), masques, gants en caoutchouc et javellisant. “

Il y a deux semaines, quelqu’un au Japon aurait récemment acheté 1 000 systèmes de filtration d’air pour 3 millions de dollars. Une autre société, Vivos Underground Survival Shelters, a déclaré à TMZ que leurs bénéfices avaient augmenté principalement grâce à la location de nouveaux bunkers pour une durée supérieure à six mois. Lorsque la panique se dissipe, il peut être difficile de vendre votre abri contre les coronavirus.

.