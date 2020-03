1/3

Le coronavirus porte un coup mortel à l’industrie cinématographique mexicaine, ils indiquent qu’ils ne résisteront pas

Le coronavirus porte un coup mortel à l’industrie cinématographique mexicaine, ils indiquent qu’ils ne résisteront pas

Pour de simples ventes de billets, le industrie cinématographique mexicaine va perdre mille 500 millions de pesos lors de la fermeture des salles en raison de l’éventualité de Covid-19.

Cela, dans le scénario le plus optimiste: cela (la fermeture) n’est que de 30 jours. Parce que l’expérience que nous constatons avec d’autres pays est que cela va durer beaucoup plus longtemps “, prévient Tábata Vilar, PDG de Canacine.

Pour trouver l’estimation précise, la caméra a analysé la billets vendu au cours du dernier cinq ans du 20 mars au 20 avril.

Les exposants doivent continuer à payer les loyers et les salaires. Ce n’est pas seulement de ne pas saisir ce montant, mais de continuer à dépenser des sommes importantes pour les dépenses courantes. Cela uniquement dans la partie des exposants “.

Le coup porté au l’industrie, souligne Vilar, sera capitale et touchera tous les maillons d’une chaîne dans laquelle il y a 50 000 emplois directs et 150 000 emplois indirects.

Même si Cinépolis y Cinemex, les géants de l’exposition dans le pays, semblent capables de surmonter le coup de vent, l’expert souligne que la situation est critique.

Les grands exposants ont le sentiment de ne pas survivre. C’est fort. “

La variable qui obscurcit le panorama, mentionne-t-il, est la montée de streaming.

Après la contingence du coronavirus, illustre-t-il, les salles de cinéma essaieront de s’adapter, avec des retards, au plus grand nombre de films qui n’ont pu être diffusés en raison de crise.

Mais de nombreux distributeurs décideront d’envoyer une bonne partie de leur titres aux fenêtres numériques.

Les exposants ont ce sentiment d’une vulnérabilité qu’ils n’ont peut-être jamais connue dans l’histoire: à cause de l’influence des plateformes, car si le monde change, cela changera probablement en ce que les gens passent plus de temps chez eux, qu’ils travaillent à domicile. à la maison et consommer à la maison “, explique Vilar dans une interview.

Ironiquement, de meilleures perspectives ont des chambres indépendant ce qu’ils offrent cinéma d’art.

Il y a moins de danger dans un cinéma culturel dont le contenu n’est pas si facile à trouver sur une plateforme qui propose également un restaurant et un bar.

