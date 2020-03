Le coronavirus pourrait affecter «Survivors 2020» après avoir décrété l’état d’urgence au Honduras

Les conséquences de l’avancée imparable du coronavirus se propagent dans de nombreuses régions. Il semble que les candidats «Survivors 2020» soient hors de danger en étant loin du foyer de l’épidémie. Mais la crise sanitaire s’est propagée au reste de la planète et le virus a déjà atteint le Honduras. Quelques heures avant que Pedro Sánchez n’annonce l’état d’alarme en Espagne, le président hondurien, Juan Orlando Hernández, a également déclaré l’état d’urgence sanitaire pour empêcher la propagation de la maladie après avoir détecté les premiers cas positifs dans le pays, selon le journal. est. Un fait susceptible d’affecter la réalité de survie de Telecinco.

Les concurrents de «Survivors 2020»

Au cours des premières semaines de mars, la pandémie a déjà affecté le format produit par Bulldog TV, ainsi que d’autres programmes télévisés, étant donné que La capacité publique a été réduite pour se conformer aux mesures établies par le gouvernement. Cependant, au cours des prochaines semaines, l’espace devra faire face à un contexte plus complexe au niveau international et de nouvelles restrictions peuvent entraver le développement régulier de l’édition.

Le Honduras est l’un des pays qui a interdit l’entrée des voyageurs espagnols, une mesure qui empêcherait, a priori, les proches des survivants de se rendre sur l’île Pour leur rendre visite, une pratique très courante à mesure que la réalité progresse et que les concurrents ont de plus en plus besoin du soutien de leurs proches. De plus, déplacer l’équipement d’une île à une autre pourrait être compliqué.

Les candidats expulsés pourront-ils revenir?

Le retour en Espagne des candidats expulsés pourrait également présenter des obstacles. Il convient de rappeler que l’entrée de Bea Retamal sur le plateau jeudi 12 mars dernier était très différente de celle des autres éditions, puisque seul son petit ami et sa mère ont pu l’approcher afin d’éviter les infections favorisées par un plus grand nombre de personnes. . On ignore encore si le deuxième expulsé de «Survivientes 2020», Alejandro Reyes, pourra rentrer sans difficulté dans le pays.

