Le coronavirus pourrait retarder la marchandise «Baby Yoda»

Lorsque Disney a lancé sa nouvelle série, Star Wars: The Mandalorian, en novembre, ils ont retenu la sortie de toute marchandise mettant en vedette “The Child”, afin de garder le personnage une surprise et cela a continué à créer un énorme buzz sur les réseaux sociaux autour du spectacle. .

Cependant, cela a donné lieu à une nouvelle vague de marchandises «Baby Yoda» qui sera publiée plus tard, mais l’effet du virus Corona a gravement affecté le nombre de produits pouvant être fabriqués dans les usines chinoises et le train d’approvisionnement mondial car les matières premières sont insuffisantes. pour les jouets, à savoir résines et plastiques disponibles.

La semaine dernière, Hasbro a confirmé dans un rapport d’entreprise que les restrictions de voyage et les ordonnances de quarantaine avaient déjà interrompu l’assemblage des jouets. Il a ajouté que le virus “pourrait avoir un impact négatif significatif sur nos revenus, notre rentabilité et notre activité”.

La directrice financière de Hasbro, Deborah Thomas, a confirmé qu’il y avait des problèmes avec le poste de New York:

«Nous nous efforçons d’atténuer l’impact de la fermeture des usines de nos partenaires de fabrication plus longtemps que prévu, ainsi que de reprogrammer les expéditions que nous n’avons pas pu effectuer»,

Jim Silver de TTPM a déclaré au New York Post

“Si les choses ne sont pas normales avant juin et juillet, il y aura des pénuries sur une litanie de jouets”,

Plus cette crise mondiale se prolonge, plus elle va empirer pour les fabricants de jouets, d’autant plus que l’industrie du jouet se prépare déjà pour Noël.

Un grand nombre de nouvelles marchandises sur le thème mandalorien ont été dévoilées ces dernières années à New York Toy Fair, y compris une nouvelle poupée électronique «Baby Yoda».

Beaucoup de ces articles peuvent être précommandés auprès de détaillants, y compris Divertissement Earth,ShopDisney et Amazon

Avez-vous précommandé

