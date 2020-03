Le «Coronavirus» Rant Remix de Cardi B fait ses débuts sur les tableaux d’affichage

Jorda Frantzis

Le coronavirus balaie le globe et les cartes.

La collaboration inspirée par la pandémie de Cardi B avec Brooklyn DJ iMarkkeyz a fait ses débuts officiels dans les charts Billboard. «Coronavirus», qui est extrait de la vidéo virale Instagram de Cardi, arrive au 9e rang des ventes de chansons numériques de Billboard et au 13e rang des ventes de chansons numériques R & B / Hip-Hop.

Selon Billboard, le «Coronavirus» remixé a reçu 626 000 flux à la demande aux États-Unis et vendu 3 000 exemplaires au cours de la semaine se terminant le 19 mars.

“Coronavirus” a été inspiré par la diatribe de Cardi du 10 mars sur la pandémie de COVID-19, qui compte plus de 25 millions de vues. iMarkeeyz, qui est devenu célèbre pour le remixage de vidéos et de mèmes, a reconditionné le «Corona-VIRUS!» de Cardi et “Sh * t devient réel” slogans sur un rythme prêt pour le club, ajoutant des effets sonores de toux. La diatribe a même donné naissance à un remix EDM de DJ Snake.

Cardi et iMarkeeyz ont annoncé leur intention de faire don du produit du «coronavirus» pour aider aux secours. «Nous sommes en train de faire en sorte que les choses se situent financièrement en ce qui concerne les recettes», a expliqué iMarkeeyz à Variety. “C’est confidentiel pour le moment, mais il y a beaucoup de bonnes choses à venir avec cela.”

OUI, C’EST CE QUE NOUS ALLONS FAIRE! Gardez à l’esprit que vous ne recevez pas votre argent tout de suite… mais même dans des mois, il y aura des familles ayant des problèmes financiers pour être licenciées à cause du virus. Nous ferons un don! https://t.co/ehAo8TCUhN

– iamcardib (@iamcardib) 17 mars 2020

