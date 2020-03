Le coronavirus retardera-t-il le tournage de la saison 41 de «Survivor»? – De plus, de nouveaux spoilers pour le casting de 41 et 42

Survivor Season 40: Winners at War est actuellement diffusé les mercredis de CBS, mais les fans avides attendent toujours avec impatience la suite. La prochaine saison devrait commencer le tournage en avril; cependant, avec la propagation du coronavirus à l’échelle mondiale, les fans s’inquiètent que cela ne se produise pas.

Voyons si la saison 41 sera repoussée en raison du coronavirus ainsi que de quelques nouveaux spoilers pour la prochaine saison de Survivor.

[Warning: Survivor 41 & 42 casting spoilers ahead]

Nombre total de cas de coronavirus aux États-Unis au 6 mars 2020 | Samuel Corum / .

Quand et où la saison 41 de Survivor sera-t-elle filmée?

Survivor avait l’habitude de voyager dans divers endroits chauds du monde entier dans des endroits comme l’Amazonie, les Samoa et le Nicaragua. Cependant, depuis la saison 33 en 2016, Survivor a tourné dans les îles Mamanuca des Fidji.

“Les dates de tournage sont provisoires pour les deux prochaines saisons”, selon la FAQ du casting de CBS Survivor. «Ils seront fin avril pour Survivor 41 et la première semaine de juin pour Survivor 42. L’engagement de temps pour le tournage et le voyage est d’environ 46 jours.»

Les lieux de tournage ont été plus variés en 2000 lorsque le spectacle a commencé. Cependant, au fil des saisons, il est devenu plus difficile de trouver d’autres endroits en raison de divers facteurs tels que «l’économie, la population, les troubles politiques et les conditions météorologiques».

“J’espère que nous resterons ici pour toujours”, a déclaré Probst à Entertainment Weekly. «Les Fidji nous offrent tout ce que nous voulons. Une eau incroyablement belle que vous pouvez voir sur 30 pieds, des plages incroyables, un gouvernement qui travaille avec nous, des travailleurs locaux qui adorent dire «Bula!» Tous les jours parce qu’ils sont simplement heureux que vous soyez ici. »

Le Coronavirus (COVID-19) menace-t-il de repousser le tournage de «Survivor 41» aux Fidji?

Au 4 mars 2020, il n’y avait aucun cas confirmé de COVID-19 aux Fidji. Cependant, ils surveillent de près quatre personnes isolées en attendant les résultats des tests, selon un communiqué de presse.

“Comment la diffusion mondiale de COVID19 affectera-t-elle le tournage de S41 et S42?” a demandé un fan sur Twitter.

Un des patients qui présente des symptômes du coronavirus a été signalé lors d’un dépistage à l’aéroport de Nadi aux Fidji après son voyage des États-Unis. L’aéroport a commencé le contrôle thermique de tous les passagers entrants le lundi 2 mars 2020.

Avec les précautions prises par le ministère fidjien, il semble que le tournage puisse continuer tant que tous les acteurs et l’équipe subissent les projections thermiques lors de leur entrée dans le pays. Cependant, si toute personne voyageant avec le casting / l’équipe est signalée, toute la production peut se retrouver isolée. À ce stade, nous devrons attendre et voir si le tournage se poursuit comme prévu pour fin avril 2020.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur le casting de «Survivor 41»

“Le casting est désormais terminé pour les saisons 41 et 42”, a tweeté Martin Holmes, spoiler du survivant, vendredi 6 mars 2020. “Bonne chance, débutants!”

Lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait de nouvelles personnes dans les deux saisons, Holmes a répondu «Oui».

Donc, tout ce que nous savons, c’est qu’après la saison 40 pleine de gagnants passés; les deux prochaines saisons ne comprendront que de nouveaux joueurs.

Survivor 40: Winners at War est diffusé mercredi à 20 h HE sur CBS.

