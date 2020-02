Le Coronavirus sera brûlé dans le Burning of Bad Mood Mazatlan Carnival 2020 | INSTAGRAM

La brûlure de la mauvaise humeur se produit à Olas Altas de Mazatlan, Sinaloa, où avant de commencer la représentation du combat, ce moment symbolique est réalisé pour mettre fin à un ennemi de la population, en l’occurrence le coronavirus.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

L’événement aura lieu aujourd’hui samedi 22 février à 20h00 et la fin donnera lieu au feu d’artifice du combat naval à 22h30, même sur les vagues du Malecon Atlas.

Pour commencer, nous vous dirons de quoi parle Burning of Bad Mood. C’est un événement familial très apprécié du public ces dernières années, car en cela il y a toujours des surprises, en cas de brûlure d’un personnage qui représente quelque chose de négatif, ou qui lie des sentiments négatifs de la part de la population, dans un feu de joie qui Il est installé dans les hautes vagues.

Vous pouvez également être intéressé: Membres d’Acapulco Shore sans vêtements au club Mazatlan

Cette année, en raison de la grande attention et de la crainte qu’elle a suscitées, le comité bolchevique a décrété que le «Coronavirus» avait gagné le mépris des Mazatlecos, il sera donc brûlé dans le huguera de l’événement à High Waves in the Burning of Bad Mood , cette troisième journée d’activités du Mazatlan International Carnival 2020, «Nous sommes l’Amérique, la passion, la joie et l’espoir».

José Ángel Tostado Quevedo, responsable de la direction générale de l’Institut municipal de la culture, du tourisme et des arts de Mazatlan, invite les citoyens à assister à ce grand événement qui sera plein de surprises.

Lire aussi: Couronnement en direct de la Reine du Carnaval de Mazatlan 2020

Le rendez-vous est à l’intersection des rues Ignacio Zaragoza et Aquiles Serdán, dans le quartier Centro, où l’image du coronavirus commencera à 20h30, qui finira par être incinérée.

L’incendie officiel aura lieu vers 21 h 30, devant le rond-point El Venadito, où les participants pourront profiter de l’un des spectacles les plus aimés et les plus attendus de la fête maximale, suivi de Naval Combat à 23 h. environ.

De son côté, le combat durera environ 30 minutes, ce sera un spectacle de lumières et de pyrotechnie. Pyromar Mexico sera en charge, car il a travaillé dans de grands festivals ainsi qu’avec des artistes nationaux et internationaux tels que Shakira, Enrique Iglesias, Ricky Martin, entre autres.

.