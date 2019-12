Le corps de Kumail Nanjiani lui propose de devenir une strip-teaseuse

Les éternels La star Kumail Nanjiani a reçu une offre généreuse d'être strip-teaseuse dans un club de gentleman populaire après sa révélation sur la transformation du corps.

Plus tôt cette semaine, Kumail Nanjiani est devenu viral en postant une photo de son incroyable transformation corporelle après des mois d'entraînement dur pour le nouveau film à venir de Marvel Studios, Les éternels. Immédiatement après que Kumail Nanjiani a partagé la photo, Internet est devenu fou grâce à ce «piège de la soif» d'une photo, son nouveau physique recevant même l'attention des zones NSFW sur Internet.

Maintenant, la transformation corporelle de Kumail Nanjiani a retenu l’attention de Sapphire New York, un club de gentleman populaire. Le vice-président de Sapphire a envoyé une lettre à Kumail Nanjiani, lui demandant d’être l’hôte et le danseur vedette du prochain spectacle de revues exclusivement masculin du club.

Voici un extrait de la lettre du VP Sapphire à Kumail Nanjiani:

"Avec le début de notre spectacle, et compte tenu de votre corps nouvellement déchiré, nous pensons que vous seriez un merveilleux ajout en tant que danseur principal de notre spectacle de revue masculine. Je voudrais donc officiellement vous proposer de danser et d'accueillir dans notre club le 19 janvier lorsque nous lancerons officiellement notre spectacle de revue masculine auprès des masses. Je sais que vous avez travaillé trop dur pendant trop longtemps, et ce serait tout à fait la distinction à ajouter à votre curriculum vitae en pleine croissance. "

Kumail Nanjiani recevrait une compensation de 15 000 $ pour faire un don à l'organisme de bienfaisance de son choix s'il acceptait cette offre.

Cela montre simplement comment la transformation corporelle époustouflante d'un film de super-héros à venir peut amener Internet dans une frénésie amusante. Que Kumail Nanjiani accepte ou non cette offre reste à voir, mais il est certainement amusant de le voir dominer le cycle Internet avec sa transformation étonnante pour Les éternels.

Détails du tracé pour Les éternels reste secrète, cependant, l'histoire aurait une histoire d'amour entre Sersi et le chevalier noir. Créés par Jack Kirby en 1976, les Eternals sont une émanation évolutionnaire fictive de l'humanité créée par les Célestes il y a plus d'un million d'années. Les êtres qui possèdent des superpuissances et une durée de vie plus longue sont le résultat d'expériences génétiques qui ont conduit à la création d'autres races divergentes telles que les déviants (hideux monstres d'origine humaine qui sont les ancêtres des Atlantes), et les Latents (les prédécesseurs des mutants et des Mutates qui composent de nombreux super-héros de Marvel).

Le casting de Les éternels comprend Gemma Chan comme Sersi, Kit Harington comme Black Knight, Richard Madden comme Ikaris, Kumail Nanjiani comme Kingo, Lauren Ridloff comme Makkari, Brian Tyree Henry comme Phastos, Salma Hayek comme Ajak, Lia McHugh comme Sprite, Don Lee comme Gilgamesh, Angelina Jolie comme Thena et Barry Keoghan comme Druig. Selon certaines sources, certains rôles clés n'ont pas encore été révélés au public, laissant à Dan Stevens la possibilité de jouer un rôle. Marvel Studios a utilisé Chloe Zhao pour diriger le projet à partir d'un scénario écrit par Matthew et Ryan Firpo.

Les éternels devrait sortir le 6 novembre 2020.

