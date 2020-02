Le cosplay de My Hero Academia apporte le redoutable Nomu

L’anime de My Hero Academia est actuellement dans la quatrième saison, tandis que le manga compte plus de 250 numéros publiés. Au cours des dernières semaines, le mangaka Kohei Horikoshi a été impliqué dans une question controversée car le nom de l’un de ses méchants, le Dr Ujiko, faisait référence aux crimes de guerre commis par l’armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Les expériences humaines sont un sujet de la série, comme Maruta Shiga a expérimenté avec les humains. Aussi Nomu, le méchant redoutable fait avec la bio-ingénierie pour vaincre All Might, est un produit des expériences du Dr Ujiko, et ce cosplay le ramène.

Ce cosplay apporte le redoutable Nomu de My Hero Academia. Alors que le visage est fait comme du plastique, le corps est une sorte de matériau gonflable:

Il manque toujours le short et les genouillères, mais il a toujours l’air très puissant. Nomu est apparu dans l’épisode 18 du manga My Hero Academia lorsque des méchants ont fait irruption dans U.S.S pour assassiner All Might. Selon les méchants, Nomu a le même pouvoir que le symbole de la paix et est même capable de le vaincre.

Aimez-vous ce cosplay Nomu? Que pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires.

