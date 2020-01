Le cosplayer volumineux de Chun-Li combat désormais le coronavirus

Vous vous souvenez sûrement de Yuan Herong, La belle cosplayeuse de Chun-Li qui nous a touchés par son physique et sa flexibilité. Il s’avère que ce n’est pas seulement la meilleure déguisée en personnage de Street Figther, elle est également médecin et travaille actuellement avec ses collègues pour contrôler l’épidémie de coronavirus en Chine.

«171 cas de nouvelle pneumonie ont été guéris et 15238 cas suspects ont été découverts. Tous sont traités par la médecine traditionnelle chinoise et d’autres traitements symptomatiques.. Nous ferons de notre mieux pour faire du bon travail en matière de prévention et de traitement», A expliqué le Dr Herong dans son compte Instagram où elle a dit qu’elle se voyait en première ligne de défense contre l’épidémie et “Je devais faire tout mon possible pour le combattre.”

Si nous l’admirons déjà pour sa ténacité à l’entraînement, maintenant nous l’aimons pour vouloir sauver l’humanité.

