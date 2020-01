Le Costa Rica sera le premier pays au monde à fermer des zoos et à libérer leurs animaux

La grande nouvelle que le Costa Rica a donnée a été applaudie par des milliers de personnes à la recherche d’une vie meilleure pour les animaux de notre planète.

Le Costa Rica est l’un des plus petits pays du monde, n’occupe que 0,03% de la planète totale, mais sa grande biodiversité et ses forêts luxuriantes en font un foyer incroyable pour plus de 500 000 organismes.

Récemment, le pays a annoncé qu’il allait fermer ses zoos afin de protéger et de sauvegarder la vie animale; Il considère que la vie derrière les barreaux n’est pas juste.

La plupart des animaux seront transférés dans des réserves naturelles du pays et certains autres, dans des situations plus vulnérables, seront envoyés dans différents sanctuaires et centres de secours.

Plus de 500 000 oiseaux, mammifères, reptiles et insectes auront enfin une meilleure qualité de vie, ce qui pourrait conduire à un environnement de reproduction plus sain.

Un élément important dans la prise de cette décision a été l’approbation d’une nouvelle législature qui cherche à protéger les animaux en captivité. Cette loi a été promue grâce aux mouvements pro-animaux générés dans le monde.

D’autres pays qui ont adhéré à la protection des animaux sont la Hongrie, le Chili et l’Inde où l’exploitation des dauphins a été officiellement interdite. À leur tour, les États-Unis sont sur le point de devenir l’un des premiers pays où l’entretien des chimpanzés est interdit.

Sans aucun doute, tous ces mouvements et ces nouvelles lois offrent un meilleur paysage pour la faune, et tout comme plusieurs pays ont déjà rejoint la cause, nous espérons que d’autres prendront progressivement l’exemple et commenceront à prendre des mesures pour protéger aux animaux de notre planète.

