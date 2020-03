Le costume extravagant du chef des Aterciopelados Il y a mis un clairon!

Le chef du groupe de rock colombien Aterciopelados, Andrea Echeverri, portait un costume blanc extravagant orné de trois clairons: chacun juste là!

3 mars 20208 h 39

Dans une image que la chanteuse a postée sur ses réseaux sociaux, elle est vue dans un costume blanc collé à sa silhouette élancée, et un clairon placé aux points stratégiques …

Oui, stratégique, car les amplificateurs étaient comme une sorte de sous-vêtement que je portais à l’extérieur, une tenue incontestablement extravagante!

La photo a également été publiée par la chanteuse chilienne Mon Laferte, qui a accompagné l’image avec la légende: “Je l’aime mal”.

Et ses fans ont vite réagi et ont félicité la Colombienne pour son style particulier: “Elle est très belle Andrea. Estilaco! “,” Beautiful your suit total sound connections “ou” Vous êtes l’un des plus grands artistes que ce pays nous ait rendu grâce. “

