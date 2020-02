Le côté obscur de «Fantasy Island»: revisiter l’épisode le plus effrayant de l’émission, «The Nightmare»

Le jour de la Saint-Valentin, la dernière version de Blumhouse donne à une série télévisée fantastique classique des années 70 une cure de jouvence d’horreur dans Fantasy Island. C’est du moins ainsi que la description de l’intrigue se lit sur IMDb. Introduit pour la première fois en 1977 sous la forme d’une paire de téléfilms consécutifs, Fantasy Island a joué Ricardo Montalbán comme le mystérieux M. Roarke, un homme débonnaire et mystérieux qui accueille les invités sur son île pour réaliser leurs plus grands fantasmes. Des fantasmes qui se révèlent rarement comme imaginé par l’invité. La configuration de la série a permis d’explorer tous les coins du ton et du genre. Alors que la fantaisie et le drame sont restés au premier plan de la série, ce n’était pas hors de la norme pour l’horreur de jouer dans des épisodes.

En dehors du scénario de rêve de l’invité, Fantasy Island a gardé ses éléments surnaturels discrets et énigmatiques pendant une grande partie de sa course. M. Roarke laissait souvent des indices sur son immortalité et un code d’éthique éthéré et spécifique auquel il adhérait. Il y avait aussi les épisodes dans lesquels il s’est engagé dans une bataille d’esprit avec le diable (Roddy McDowall) lui-même sur la revendication des âmes, aiguisant davantage le mystère. Plusieurs années après la fin de la série, Montalbán a révélé dans une interview qu’il avait joué Roarke comme un ange déchu dont le péché était la fierté et que l’île était le purgatoire. Donc, vraiment, dans le grand schéma des batailles bibliques du bien et du mal, Fantasy Island est resté beaucoup plus proche du genre que le suggère un rapide coup d’œil.

M. Roarke a accordé à ses invités tout ce que leur cœur désirait, ce qui signifiait que le ciel était la limite des scénarios auxquels ils étaient confrontés. Pour beaucoup, leurs rêves étaient enracinés dans la réalité. Pour d’autres, ils ont rencontré des fantômes, des sorcières, des sirènes, des démons et beaucoup de voyages dans le temps. Tout cela était destiné à inculquer une précieuse leçon de vie pour le participant. Chaque épisode mettait en scène deux à trois fantasmes sans rapport entre eux. Dans la saison quatre, «With Affection, Jack the Ripper» a vu une criminologue vivre son rêve de découvrir l’identité de Jack the Ripper, pour se retrouver sa nouvelle victime. “Possédé” mettait en scène une mère cherchant l’aide de Roarke lorsque sa fille commençait à se comporter étrangement, et le titre de l’ep est une indication cruciale expliquant pourquoi. “The Ghost’s Story” de la saison cinq tournait autour d’une femme forcée de passer la nuit dans une maison hantée réelle pour sa réputation occultiste.

Cela ne fait qu’effleurer la surface des fantasmes centrés sur l’horreur.

L’épisode le plus effrayant de la série, cependant, est arrivé très tôt dans sa course alors que le surnaturel n’était pas encore devenu si important: la saison deux “Le cauchemar.“ Une jeune femme a voulu jouer son cauchemar récurrent pour déchiffrer sa signification. Un cauchemar qui l’a traumatisée dans son enfance, mais qui revient avec une vengeance après ses récents noces. Roarke recrée sa maison d’enfance et sa chambre dans les moindres détails, et les cauchemars de la pauvre femme sont personnifiés viscéralement après la hâte.

C’est une surcharge sensorielle alors que ses cauchemars sont filmés dans une esthétique de bocal à poissons désorientée et floue. Le son troublant est composé jusqu’à un décibel extrême; le caquet maniaque de son clown de marionnette, maintenant grandeur nature et autonome, aux cris enfantins de ses autres jouets alors qu’ils brûlent spontanément. Plus la femme essaie de fuir sa maison d’enfance, plus elle est coincée par des jouets sensibles et des flammes rugissantes. La femme découvre finalement la cause profonde de ces visions terrifiantes, mais la vérité n’est pas aussi excitante que l’accumulation, et vous pouvez probablement le comprendre par les indices contextuels de sa vie éveillée. Pourtant, “The Nightmare” est un épisode bouleversant et terrorisé.

Michael Peña reprend le rôle de M. Roarke dans l’adaptation du film 2020, qui promet de placer Fantasy Island fermement dans le domaine de l’horreur. S’il reste à voir si cette itération du personnage est plus enracinée dans le mal, la vérité est que la propriété n’a jamais été trop éloignée du genre en premier lieu. La seule vraie question est: qu’est-ce qui a pris si longtemps?