Le coup de coeur de Sarah Michelle Gellar n’est pas Freddie Prinze Jr.

Vous n’entendez plus trop parler de Sarah Michelle Gellar. L’actrice Buffy contre les vampires était sur une lancée dans les années 90, apparaissant dans toutes sortes de films et d’autres productions. Mais de nos jours, elle passe une grande partie de son temps avec sa famille et travaille sur de petits projets.

Cependant, elle a récemment émergé et a donné une interview de grande envergure dans laquelle elle a révélé son béguin pour les célébrités – qui, soit dit en passant, n’est pas son mari, Freddie Prinze Jr.

Freddie Prinze, Jr. et Sarah Michelle Gellar sur le tapis rouge lors d’une première de film en août 2001 | Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection

Le coup de coeur de Sarah Michelle Gellar dévoilé

Souvent, lorsque des célébrités mariées sont invitées à nommer leur béguin pour les célébrités, elles jouent timidement et disent leur conjoint – mais pas Gellar. L’actrice Scooby Doo a partagé librement la sienne dans une interview avec Us Weekly publiée le 13 mars.

«John Kennedy Jr. était mon coup de cœur pour les célébrités», a-t-elle avoué. “Attends, je suis censé dire Freddie?”

Ce serait probablement la chose «normale» à faire. Mais pour la défense de Gellar, beaucoup de gens avaient le béguin pour lui.

Kennedy, le fils de feu le président John F. Kennedy, était célèbre pour son look de star de cinéma ciselé et son charme naturel. Le magazine People l’a même nommé «L’homme le plus sexy vivant» en 1988, faisant de lui le premier non-artiste à avoir remporté le titre. Kennedy était largement considéré comme un sex-symbol international avant sa mort dans un accident d’avion en juillet 1999.

John Kennedy, Jr. assiste à la cérémonie de remise du prix John Kennedy (photo de Brooks Kraft LLC / Sygma via .)

Sarah Michelle Gellar a rencontré Freddie Prinze Jr. quelques années plus tôt

Les acteurs se sont rencontrés sur le tournage du film de 1997 Je sais ce que tu as fait l’été dernier. Trois ans plus tard, ils ont eu leur premier rendez-vous, ce qui s’est passé de manière détournée.

“Nous avions prévu un dîner avec un ami commun et la personne a annulé”, a déclaré Gellar à People. “Nous avons décidé de dîner de toute façon et n’avons jamais regardé en arrière.”

Le couple s’est fiancé en avril 2001 et s’est marié en septembre 2002 lors d’une somptueuse cérémonie sur la plage au Mexique.

Gellar et Prinze ont ensuite eu deux enfants: Charlotte et Rocky.

Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr. vont toujours bien

Dans une industrie où les mariages ont la durée de vie d’une banane, ces acteurs ont réussi à la faire fonctionner. En janvier, Gellar et Prinze ont même célébré le 20e anniversaire de leur premier rendez-vous.

Gellar a déclaré à People dans une interview en 2016 que le secret d’une relation réussie était le temps de qualité.

«Prenez les 10 minutes – posez le téléphone. Prenez une tasse de café ensemble. Promenez le chien à la fin de la nuit. Lisez une histoire avec vos enfants », a-t-elle expliqué. “Profitez au maximum du temps dont vous disposez.”

Pendant ce temps, Prinze a attribué leur relation de longue date à la fondation qu’ils ont construite tôt.

“Nous étions juste amis pendant deux bonnes années avant de sortir ensemble”, a-t-il déclaré à E! Nouvelles en 2017. «Elle savait quel genre de gars j’étais. Elle savait quelle était ma morale, quelles étaient mes priorités et vice versa. Nous connaissions déjà en quelque sorte tous les défauts de l’autre personne. »

“Nous avons fini par être l’équilibre parfait”, a ajouté Prinze. “Mais cela n’est arrivé que des années après et une base solide a été construite, et c’est probablement la principale raison pour laquelle nous avons toujours été cool et groovy.”

Aww! Quel match parfait.

