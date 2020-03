Le court métrage effrayant «Larry» est devenu un long métrage «Come Play»; Ensemble de sortie en salles de juillet

Sur la base de son court métrage Larry, Jacob Chase«S Viens jouer étoiles Gillian Jacobs (“Amour et John Gallagher Jr. (Underwater) en tant que parents qui doivent se battre pour sauver leur fils d’un monstre.

Produit par Amblin Partners, Focus Features sortira le film sur 24 juillet.

“Venez jouer les étoiles Azhy Robertson comme un jeune garçon solitaire qui se sent différent de tout le monde. Désespéré d’avoir un ami, il cherche réconfort et refuge dans son téléphone portable et sa tablette omniprésents. Quand une créature mystérieuse utilise les appareils du garçon contre lui pour pénétrer dans notre monde, ses parents doivent se battre pour sauver leur fils du monstre au-delà de l’écran. “

Vous pouvez regarder le court métrage original ci-dessous, qui est incroyablement tendu, effrayant et bien fait. Beaucoup de potentiel ici pour que l’extension de fonctionnalité soit quelque chose de spécial, nous pensons!