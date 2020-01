Le court métrage émotionnel qui a donné un Oscar à Kobe Bryant

Ce dimanche 26 janvier, il a été annoncé que la légendaire star du basket-ball, Kobe Bryant, est décédée dans un accident d’hélicoptère dans le comté de Calabasas, en Californie, aux États-Unis. Selon le portail TMZ Sports, l’ancien des Lakers voyageait avec trois personnes, qui n’ont pas non plus survécu à la chute de l’avion. L’athlète n’avait que 41 ans.

La nouvelle de la mort de Bryant a choqué le monde entier. Non seulement dans le domaine sportif, où la légende du basket-ball réussi à obtenir 5 anneaux de championnat, un MVP, 4 All-Star et même une intronisation au Temple de la renommée du basket-ball -Qui aurait lieu cette année-, également dans d’autres comme le divertissement, où Kobe a également réussi à exceller.

Nous le disons pour Cher Basketball, le court métrage d’animation écrit par Bryant, qui a été animé à la main par Glen Keane –Un animateur et illustrateur Disney bien connu et vétéran– et musicalisé pour le légendaire John Williams – qui a composé plusieurs bandes sonores célèbres de bandes telles que Harry Potter, E.T., l’alien, Star Wars, entre autres – qui a remporté un Oscar à Kobe Bryant en 2018, dans la catégorie Meilleur court métrage d’animation.

Le court métrage de plus de cinq minutes écrit, raconté et joué par l’ancien joueur des Lakers, est inspiré par une lettre que Bryant a écrite, avec un poème avec lequel il a annoncé sa retraite du basket-ball et il nous raconte l’histoire d’un garçon qui joue dans sa chambre pour fabriquer des chaussettes, rêvant innocemment de devenir joueur professionnel et champion de la NBA.

Le court métrage d’animation non seulement décrit la carrière de Bryant à la célébrité, celui où l’athlète a toujours montré l’amour et la passion qu’il avait pour le basket-ball, mais aussi mentionne le travail et les efforts qui doivent être démontrés au jour le jour pour réaliser ce qu’un jour semble presque impossible, comme ce fut le cas. Une lettre d’adieu émotionnelle qui lui a fait verser la larme à plus d’un.

Ici, nous les laissons au cas où ils ne se souviendraient pas:

Comme vous vous en souvenez, lors de la cérémonie de remise des Oscars, en 2018 Le court-métrage de Kobe Bryant a concouru dans la catégorie du meilleur court métrage d’animation avec d’autres œuvres comme Pixar’s Lou, ainsi que d’autres titres tels que Garden Party, Negative Space et Revolting Rhymes.

Cependant, à la fin l’athlète américain et son équipe ont pris la statuette convoitée, grâce à ce court métrage qui sera malheureusement aujourd’hui l’un des nombreux souvenirs et réalisations que Kobe Bryant a laissé en vie, et qui maintenant avec sa mort surprise nous rappelle l’amour et le dévouement que Kobe a eu pour sa carrière car il n’existait même pas .