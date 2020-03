Le Covid-19 n’est pas un problème que House peut résoudre

▲ Acteur et musicien Hugh Laurie dans l’un de ses spectacles.Photo Media and Media

Europa Press

Journal La Jornada

Samedi 28 mars 2020, p. a10

Madrid Au milieu d’une alerte à la santé mondiale due à la pandémie de coronavirus, l’acteur Hugh Laurie a envoyé un message de soutien et a offert des conseils pour freiner la courbe de contagion. Il l’a fait en se souvenant d’un de ses personnages les plus aimés à la télévision: Dr. House.

La fiction mythique a été diffusée entre novembre 2004 et mai 2012, avec un total de huit saisons et 177 épisodes. Le public se souvient avec tendresse de House pour être un médecin peu orthodoxe, un personnage voyou et un misanthrope sympathique qui avait la capacité de diagnostiquer des cas qui semblaient impossibles à résoudre, malgré sa dépendance à la vicodine.

Le coronavirus faisant des ravages dans le monde, Laurie a commenté sur les réseaux sociaux ce que, selon lui, le Dr House dirait de la situation vécue avec Covid-19.

“Je ne peux pas parler au nom de House, évidemment, parce que personne n’a écrit un bon script à interpréter, mais je suis à peu près sûr que je ne dirais pas que le coronavirus” est un cas à résoudre “.

Il s’agit d’une pandémie, pas d’un problème de diagnostic. La seule façon de le résoudre est d’être ensemble, mais de garder ses distances, a expliqué l’acteur.

L’interprète britannique a ainsi encouragé ceux qui souffrent de la maladie ou qui ont dû se cantonner chez eux pour aplatir la courbe de contagion, tout en rappelant l’espace social nécessaire qui doit être, de deux mètres, pour éviter la propagation le virus.

