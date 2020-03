Le Covid-19, un coup dur pour le théâtre, mais ce n’est qu’une pause, dit Gou

▲ Les images correspondent à des scènes de la superstar de Jésus-Christ, ci-dessus, et de Sugar, ci-dessous.

Ana Mónica Rodríguez

Journal La Jornada

Lundi 23 mars 2020, p. 8

Le producteur Alejandro Gou, qui a atteint des sommets musicaux comme la superstar de Jesus Christ, Aujourd’hui je ne peux pas me lever et Sugar, a assuré que l’impact économique sera très fort pour le théâtre au Mexique, après des mesures sanitaires pour empêcher la propagation de Covid- 19.

Dans une interview, il a maintenu: peu d’entreprises positionnées pourront supporter ce coup. Je m’intéresse aux producteurs qui viennent de travailler; J’espère qu’ils le libéreront, car ce qui s’est passé est un coup terrible pour l’économie en général et pour le théâtre mexicain en particulier. Nous coopérons, car sans santé il n’y a rien.

Il y a quelques jours, la décision de Gou Producciones était de s’arrêter complètement, de penser la santé comme une priorité, face aux pertes économiques qui seront terribles; Dans mon cas, les présentations ont été arrêtées dans quatre théâtres, ainsi que toutes ses œuvres sur les théâtres.

Publicité et visites

Le producteur a également évalué l’impact de ce qui a été investi dans la publicité, puisque la ville est tapissée d’affiches de toutes mes productions, qui vont se perdre, ainsi que la tournée d’Amérique latine qu’il ferait avec Paw Patrol.

Imaginez, a-t-il illustré, que les deux semaines les plus fortes de recettes de théâtre au Mexique sont Pâques et décembre; Nous attendons tous ces jours parce que nous ouvrons plus de fonctions pour les gens qui viennent d’autres états du pays; alors le coronavirus a certainement atteint nos meilleurs revenus, car il a peut-être baissé en septembre et l’impact n’aurait pas été aussi fort.

Les dates, a dit Gou, n’ont pas été annulées, seulement reportées; De plus, il a annoncé le retour de ses œuvres avec fonctions les 8, 9 et 10 mai. Les billets seront modifiés pour de nouvelles dates; tandis que les gens qui vivent à l’extérieur du pays, leur argent sera retourné.

Il a souligné: bien que la priorité soit la santé, nous devons faire face à la situation, car nous continuons à payer des salaires aux employés de mes quatre théâtres. Sans aucun doute, ce sera un impact économique avec de lourdes pertes, car nous vivons en vendant des billets et en ne le faisant pas il n’y a pas de revenus; uniquement les frais de fonctionnement et de publicité.

De plus, mes acteurs, tels que Belinda, Yahir, Enrique Guzmán, Beto Cuevas, María José, Erik Rubín, me soutiennent pour aller de l’avant; même la décision de suspendre était en collaboration avec d’autres producteurs, tels que Morris Gilbert, Tina Galindo, Juan Torres, Sergio Gabriel et Jorge Ortiz de Pinedo.

Cependant, Alejandro Gou est positif face au panorama. “Comme je l’ai dit sur mes réseaux: un bref entracte et nous continuons. C’est une pause et nous continuerons avec les autres plans comme le montage d’Equus, je n’ai pas, je ne paie pas et José El Soñador, ainsi que reprendre tous les travaux ».

Gou reste convaincu que sa formule pour atteindre le goût du public passe par «sortir de la zone de confort et transformer les œuvres. Ce que j’ai fait avec la superstar de Jésus-Christ, c’est d’amener ce personnage en 2020, en tant que Jésus plus charnel, avec les réseaux sociaux, avec une technologie de pointe et un mappage vidéo, ainsi qu’avec toutes les célébrités qui composent le casting. »

Les producteurs, a-t-il assuré, nous devons faire ces paris pour que le public assiste au théâtre; Il peut s’agir d’anciens titres, mais en les mettant à jour de manière attrayante.

Le visionnaire de Gou n’est plus à partir de maintenant; Dès son jeune âge, son père, qui était producteur, l’a impliqué dans l’environnement théâtral pour qu’il connaisse chaque mouvement; Il s’agit de bonbons, de billetterie, d’audio, d’éclairage, de scène, de garde-robe et même de revente.

Maintenant, je ne suis pas le meilleur, mais je choisis le meilleur dans chaque domaine. Mon succès n’a pas été d’embaucher des gens qui disent oui à tout, mais des experts dans toutes les branches, pour devenir orchestrateur et coordinateur de tous mes spectacles, a-t-il déclaré.

