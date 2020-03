Le créateur de ‘Arrow’ Marc Guggenheim taquine les spin-offs des Canaries

Le co-créateur d’Arrow, Marc Guggenheim, a finalement taquiné une mise à jour concernant le projet de spin-off centré sur les Canaries.

Plus tôt cette année, Arrow a mis fin à sa huitième saison, complétant l’événement croisé CW Crisis on Infinite Earths. Avant cela, cependant, la série a diffusé un épisode intitulé Green Arrow et The Canaries, qui a servi de pilote de porte dérobée à un projet de spin-off Arrow qui se concentrerait sur les Canaries. Depuis que Arrow a pris fin plus tôt cette année, il y a malheureusement eu peu de nouvelles concernant la série dérivée proposée. Maintenant, cependant, le co-créateur d’Arrow Marc Guggenheim lui-même nous a finalement donné une idée du moment où nous pouvons nous attendre à des nouvelles sur le spin-off des Canaries.

Plus tôt dans la journée, on a demandé à Marc Guggenheim quand les fans pouvaient s’attendre à des nouvelles concernant le spin-off d’Arrow. Il a déclaré qu’ils entendraient quelque chose en mai mais a indiqué qu’il ne savait pas si la série se produirait ou non. Vous pouvez voir le Tweet complet de Marc Guggenheim ci-dessous:

Nous entendrons quelque chose en mai. 🤞 https://t.co/bE1ls26UJ9

– Marc Guggenheim (@mguggenheim) 2 mars 2020

Le pilote de porte dérobée The Green Arrow et The Canaries a été diffusé le 21 janvier 2020, et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous:

«C’est l’année 2040 à Star City et Mia Queen (McNamara) a tout ce qu’elle aurait pu souhaiter. Cependant, lorsque Laurel (Cassidy) et Dinah (Harkavy) réapparaissent soudainement dans sa vie, les choses prennent une tournure choquante et son monde parfait est bouleversé. Laurel et Dinah suivent une victime d’enlèvement ayant des liens directs avec Mia et ils ont besoin de son aide. Sachant que cela va tout changer, Mia ne peut s’empêcher d’être une héroïne et elle, Laurel et Dinah s’équipent à nouveau pour sauver la ville.

