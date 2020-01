Le créateur de «Breaking Bad» prévoit que la fin de «Better Call Saul» sera meilleure

La sixième saison de «Better Call Saul» sera notre deuxième adieu à l’un des personnages les plus charismatiques de la télévision contemporaine. Après avoir forgé une personnalité aussi douteuse qu’attrayante dans ‘Breaking Bad’, Saul Goodman nous a montré sa véritable identité, celle de Jimmy McGill, dans le spin-off acclamé, dont la fin va générer toutes sortes de comparaisons avec celle de la série originale, l’un des plus célèbres de l’histoire.

Bob Odenkirk dans «Better Call Saul»

Avant de considérer cette comparaison, Vince Gilligan, moteur créatif de ‘Breaking Bad’ et co-créateur de la préquelle avec Peter Gould, a voulu préciser ce que l’on peut attendre de ce nouvel au revoir. “Sous la direction de Peter, la série aura un bon atterrissage. Ça va être incroyable“, explique le scénariste dans le podcast Top 5 de la télévision de The Hollywood Reporter.

Et, loin de fuir les côtés qui seront générés en 2021 avec la première de la dernière saison de “Better Call Saul”, Gilligan résout à l’avance le différend sur l’issue de la paume: “The Hollywood Reporter et d’autres merveilleux médias ils écriront des articles sur, «Qui a eu une meilleure fin? ‘Breaking Bad’ ou ‘Better Call Saul’? ‘ Et je vous assure que vous direz que “Better Call Saul”. “

Avant-dernier rendez-vous

Avant de voir les treize épisodes qui constitueront la sixième saison, nous devons profiter du cinquième, dont la première est prévue pour le 23 février. Ce nouvel épisode, qui continue d’explorer la transformation de McGill en Goodman, Il mettra en vedette Dean Norris et Steven Michael Quezada, qui reprendront leurs rôles de Hank et Gomie dans une intrigue de la préquelle. En Espagne, on peut voir le retour de ces personnages et ‘Better Call Saul’ à partir du 24 février sur Movistar +.

