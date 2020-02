Le créateur de “Kidding” présente la saison 2 – Jim Carrey

HISTOIRES CONNEXES

Lorsque nous avons quitté pour la dernière fois Jeff Piccirillo de Kidding (joué par Jim Carrey), il avait intentionnellement fauché le petit ami de sa femme avec sa voiture dans l’apogée d’une dépression mentale qui a duré toute la saison. Sa santé mentale perdue était le résultat d’un chagrin résultant d’une tragédie familiale qui a coûté la vie à l’un de ses fils.

Étant donné que le show-within-the-show doit continuer, comment «M. Pickles »se remettent d’une agression et d’une tentative de meurtre? Le créateur Dave Holstein (Weeds) s’est entretenu avec TVLine avant la première de la saison 2 de dimanche (Showtime, 10 / 9c) pour donner un aperçu précoce de l’état mental fragile de Jeff, de ses relations précaires et de tous les fous à venir lors de la prochaine tournée de la tragicomédie.

TVLINE | Comment avez-vous travaillé avec Jim sur ce projet?

Jim est merveilleux. C’est comme travailler avec Buster Keaton, en ce sens que vous avez ce comédien physique incroyablement talentueux qui peut également vous donner une performance dramatique primée. Jim représente une grande partie de mon enfance, afin de pouvoir non seulement travailler avec lui mais aussi lui construire un bac à sable où il pourra également faire son travail comique et dramatique…. C’est une chose vraiment spéciale pour moi de pouvoir donner à quelqu’un qui a tant de sens pour mon éducation créative. Nous sommes en troisième année de travail ensemble et c’est une dynamique époustouflante de pouvoir chanter avec lui, danser avec lui, faire des marionnettes avec lui, écrire des blagues et faire pleurer les gens.

TVLINE | Ce cliffhanger de la saison 1! À quoi ressembleront les retombées des actions de Jeff lorsque nous reprendrons?

Nous voulions rendre la réalité de ce qui s’est passé aussi solide que possible et traiter l’action comme un véritable problème dont tout personnage devrait sortir – mais nous voulions y remédier d’une manière qui était purement Jeff Pickles. La saison 1 consistait beaucoup à nier la vérité sur ce qui se passait en lui-même, et nous voulions que la saison 2 concerne quelqu’un qui décide de dire la vérité et de faire face aux conséquences. Quand nous revenons dans le premier épisode, Jeff est présenté avec un certain nombre de façons de sortir de la situation dans laquelle il s’est mis. Beaucoup de personnages de la télévision échapperaient aux ennuis et fuiraient le feu, mais il marche droit dedans.

TVLINE | Il semble que Seb (Frank Lagella) peut être un meilleur producteur que son père. Qu’est-ce qui se profile pour lui et Jeff cette saison?

Leur relation va changer. Dans la saison 1, vous aviez un père qui devait soutenir davantage son fils, qui avait juste le pouvoir sur lui depuis si longtemps, en tant que père et producteur exécutif. Dans la saison 2, nous voulions changer radicalement cela et retirer beaucoup de puissance à Seb pour voir où cela laissait leur dynamique. Nous voulions le retourner.

TVLINE | Comment Jill va-t-elle réagir une fois qu’elle aura découvert ce que Jeff a fait, et comment cela affectera-t-il les progrès qu’ils ont réalisés?

Judy Greer est un trésor national. Nous voulions passer beaucoup de temps à creuser dans leur relation cette saison. Le premier cliché de toute la saison, c’est eux lors de leur mariage, et si vous vous souvenez de la saison dernière, les première et dernière images étaient très liées. Je dirais que la même chose est vraie à propos de la saison 2; les première et dernière images racontent une histoire. Cette histoire implique leur relation compliquée et la façon dont Jill réagit à ce que Jeff a fait, si elle le découvre, ne fera que compliquer davantage les choses. Je pense que cela concerne la façon dont vous pouvez aimer quelqu’un même s’il vous déçoit et vous fait du mal, et ce qu’il faut pour continuer à aimer quelqu’un.

TVLINE | Maintenant que le mariage de Deirdre (Catherine Keener) s’effondre, se dirige-t-elle vers son propre type de rupture?

J’aime penser à Jeff et Deirdre comme deux brins d’ADN en hélice l’un autour de l’autre. Cette saison, ils vont tous les deux subir les effets du divorce, et ils vont tous deux se multiplier de manière complémentaire. Vous allez voir beaucoup plus de scènes avec Catherine et Jim, et aussi beaucoup plus de scènes avec Catherine et Judy au fil de la saison.

TVLINE | Parlons des guest-stars. Tara Lipinski sera-t-elle de retour, et que pouvez-vous nous dire sur l’apparence d’Ariana Grande?

Pour commencer, Tara Lipinski sera certainement de retour, mais je ne dévoilerai ni comment ni pourquoi.

Nous avons un épisode musical très spécial au milieu de la saison et Ariana a eu la gentillesse de prêter sa voix. C’est un épisode plutôt émouvant et si sa voix ne vous brise pas en deux, rien ne le fera. Nous lui avons mis des ailes de cornichons et lui avons appris à voler.

TVLINE | La bande-annonce de la saison 2 montre Jeff réalisant: «C’est la faute de Jill si nous avons perdu Phil.» Va-t-il affronter ces sentiments?

Il les laisse l’affronter. C’est une porte très effrayante à ouvrir et le fait d’avoir cette prise de conscience quand il le fera et la façon dont il le fera permettra au public de savoir qu’il dit la vérité. Il va devoir, à un moment donné, y faire face. C’est surprenant ce qui se passe quand il le fait plus tard dans la saison.

TVLINE | Comment trouvez-vous un équilibre tonal si délicat dans la narration?

Nous voulons vraiment raconter une histoire très fondée. Ma théorie est que plus vous construisez une histoire avec émotion, plus tout peut être absurde et insensé autour d’elle. Lorsque vous avez cette équipe de joueurs, vous voulez la sortir du parc à chaque fois. Cette saison, une fois arrivé aux épisodes 6 à 10, vous êtes sur la fusée. Et j’espère que tout le monde se joint à nous pour la balade.