Le créateur de ‘Lizzie McGuire’ demande au réveil paralysé de sauter de Disney + à Hulu

L’avenir du renouveau de «Lizzie McGuire» reste un mystère. Après le licenciement de son showrunner, Terri Minsky, pendant le tournage, la production du projet a été arrêtée indéfiniment. Près de deux mois après ce revers spectaculaire, la fiction originale de Disney +, qui devait reprendre les aventures vitales de son protagoniste une fois entré dans la trentaine, n’a pas montré de signes de reprise, et la raison n’est autre que le ton montré par la série, qui ne plairait pas au géant du divertissement pour votre plateforme de streaming nouveau-né.

Hilary Duff et Lalaine dans ‘Lizzie McGuire’

La première à révéler cette situation compliquée a été Hilary Duff elle-même, qui à travers ses histoires Instagram a fait écho à la nouvelle que ‘Love, Victor’, la série inspirée de “With love, Simon” allait sauter de Disney + à Hulu parce que son contenu n’était pas trop familier. Dans votre message, le protagoniste de «Lizzie McGuire» a souligné le mot «familier» et a ajouté un «sonne comme quelque chose pour moi», ce qui a soulevé des doutes quant à la renaissance de sa série mythique.

Peu de temps après, Minsky, créateur de la fiction originale, a parlé à Variety pour enquêter sur la situation qui a conduit à son licenciement: “Je suis fière des deux épisodes que nous avons faits. Hilary a une approche de Lizzie McGuire âgée de 30 ans qu’elle a à voir. C’est une chose merveilleuse à voir. J’adorerais que la série existe, mais Idéalement, j’aimerais que vous receviez l’occasion de sauter à Hulu pour le faire comme nous le faisions. “

De cette façon, les créatifs demandent que ‘Lizzie McGuire’ passe par le même filtre que ‘Love, Victor’ et ‘High Fidelity’, qui ont également été rejetés par Disney + pour finir par atteindre le service sœur. “C’est la partie dont je ne sais absolument rien. Pour moi, il est pertinent que cette série soit importante pour tant de gens. Je sentais que je voulais faire une série qui méritait toute cette dévotion“, a ajouté Minsky, dont le point de vue a été exposé et approuvé par Disney avant de commencer le tournage frustré.

Changement de perspective

C’est lorsque le tournage, qui a commencé en novembre, a été temporairement interrompu début janvier, lorsque la nouvelle du départ de Minsky a éclaté, dont Duff, l’équipe de script et l’équipe de production ont découvert via Internet. Selon des sources de Variety, Duff ne serait pas satisfait de ce licenciement, donc le sort du réveil est une mer de doute, bien que Disney serait déjà à la recherche d’un nouveau showrunner qui réponde à ses exigences de contenu plus blanc.

