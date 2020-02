Le créateur de My Hero Academia s’excuse pour son nom controversé

Ce fut une mauvaise semaine pour les responsables du manga de My Hero Academia, après que la maison d’édition Kohei Horikoshi et Shueisha a révélé au chapitre 259 le vrai nom du scientifique maléfique Daruma Ujiko, qui avec All For One collabore pour créer le Nomus Quand les fans du travail d’Horikoshi ont réalisé que le nom d’Ujiko Il a fait une référence à une série de crimes de guerre commis par l’armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale., opprimé (et blessé) de vieilles blessures. Le nom a provoqué la censure du manga en Chine et que Horikoshi et Shueisha ont dû changer le nom d’Ujiko.

Mais quelques jours après la polémique sera soulevée dans les réseaux sociaux, et notamment en Chine, à la fois la maison d’édition Shueisha et Horikoshi lui-même, Ils ont présenté leurs plus grandes excuses, expliquant qu’il s’agissait d’un très, très mal compris, qui a fini par offenser de nombreuses personnes. Le mal est fait.

Sur Twitter, Shueisha a publié une deuxième excuse, accompagnée d’une explication plus détaillée d’Horikoshi sur les raisons pour lesquelles il a décidé d’appeler Marjou Shiga à Ujiko:

“Concernant le personnage de Maruta Shiga, qui est apparu dans le chapitre 259 de My Hero Academia, un grand nombre de lecteurs de Chine et d’autres pays ont souligné que le nom évoque des souvenirs du passé tragique”, a déclaré Shueisha dans son communiqué.

“Iga Shiga” fait partie du nom d’un autre personnage, et Maruta (kanji: rond + gras) reflète l’apparence du personnage en question “, indique le communiqué. «Toute référence apparente à des événements historiques était totalement involontaire. Malgré cela, le rôle du personnage en tant que médecin d’une organisation maléfique, combiné à son nom, a fini par être nuisible aux lecteurs étrangers en Chine et ailleurs. La rédaction n’a pas pris le temps de réfléchir à ce sujet. Nous ne l’avons pas fait, et c’est pourquoi nous le regrettons profondément. »

Selon Horikoshi, le nom de Maruta fait référence à la structure physique du personnage et pas à autre chose que nous aurions pu imaginer. Cependant, il l’a également regretté:

«En utilisant le nom« Maruta Shiga »dans le chapitre 259 de My Hero Academia, j’ai profondément offensé un grand nombre de lecteurs. Je suis vraiment désolé pour ça. “, dit la déclaration de Horikoshi. “Le personnage, avec une profonde révérence et voulant se sentir plus proche de l’ancien chef de la Ligue des méchants, All For One, a décidé de prendre une partie du nom de famille de All For One (Shigaraki) et d’en faire son (Shiga).”

“Je lui ai donné le prénom” Maruta “parce que c’est rond et dodu. Toute autre signification est une coïncidence, et je n’avais pas l’intention de blesser autant de lecteurs, ce que je sais maintenant que j’ai fait. Je m’excuse du fond du cœur. À l’avenir, je ferai de mon mieux pour m’assurer que ce genre de chose ne se reproduise plus », L’auteur a conclu.

Le problème avec le nom de Murata est que pendant la Seconde Guerre mondiale c’était un nom de code avec lequel l’armée japonaise faisait référence aux victimes chinoises de la seconde guerre sino-japonaise. Les victimes étaient des enfants, des personnes âgées, des femmes enceintes et des personnes handicapées mentales infectées par des maladies. Ils ont été torturés (disséqués et amputés de leur vivant) dans une scierie, et pour cette raison, ils ont été appelés “maruta”, qui signifie “troncs” en japonais. Une histoire tragique

.