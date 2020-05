Le créateur de Schitt’s Creek, Dan Levy, propose le personnage le plus difficile à écrire

N’importe quel écrivain imaginerait probablement que c’était une pure joie d’écrire Schitt’s Creek, d’autant plus que les personnages sont devenus plus étoffés et populaires. Dan Levy (le fils d’Eugene Levy) a eu le travail incroyable d’écrire la majorité des épisodes. Avec Dan Levy incarnant David, le frère de la famille Rose, cela lui a donné le double devoir d’écrire et d’agir dans l’une des grandes comédies télévisées des années 2010.

Mais les fans se demandent sans doute pour quels personnages il aimait écrire. Si écrire son propre personnage était probablement le plus facile, Levy a récemment révélé son personnage préféré ultime.

Il a également mentionné le personnage pour lequel il était le plus difficile d’écrire pendant les six saisons de la série. Ses camarades de casting semblaient surpris par ses réponses, à l’exception d’une co-star.

Dan Levy | Rich Fury / VF20 / . pour Vanity Fair

Dan Levy savait qu’Alexis était le meilleur personnage

Variety a récemment organisé un spectacle Connaissez-vous bien votre co-vedette? segment vidéo avec le casting de Schitt’s Creek. On a posé une question à chaque acteur sur ses collègues lors de l’écriture de leurs réponses sur des tablettes.

Lorsqu’on lui a demandé pour qui le personnage préféré de Dan Levy devait écrire, seule Annie Murphy (qui incarne Alexis) a deviné correctement: son propre personnage. Eugene Levy a deviné David et Catherine O’Hara a dit Moira.

Bien sûr, Dan Levy a déclaré qu’Alexis était le plus amusant à écrire de toutes ces années. Considérant que Alexis est l’un des personnages les plus populaires, personne ne devrait être surpris que Levy l’ait choisie.

Levy a expliqué qu’il s’était essentiellement pris de lui-même lorsqu’il écrivait pour Alexis. Cela signifiait tirer de ses expériences de vie, comme avoir un père célèbre et des rencontres avec des célébrités. On pourrait presque insinuer que Schitt’s Creek était un peu autobiographique, sauf que les Levys n’avaient aucune association possédant une franchise de vidéothèque.

Moira a été la plus difficile à écrire en raison d’une chose en particulier

Au moins Catherine O’Hara a deviné Moira correctement, mais pas comme la préférée de Dan Levy. Levy a admis que Moira était le plus difficile car c’était un personnage pas comme les autres à la télévision. Levy a dit qu’elle était la plus difficile, principalement pour son vocabulaire étendu.

L’accent bizarre qu’O’Hara a donné à Moira en est un pour les âges et quelque chose que Levy a trouvé difficile à refléter dans le script. Il a sans doute fallu du temps pour écrire des lignes pour Moira et imaginer comment O’Hara les transmettrait pendant le tournage.

Son accent a fait l’objet de nombreuses analyses au cours des dernières années sur la façon dont elle l’a formulé. Il s’avère que O’Hara l’a inventé sur place plutôt que Levy si ce dernier entend sans aucun doute l’accent dans sa tête après la première saison.

Le plus intéressant est que Levy n’a jamais mentionné ce que c’était que d’écrire le personnage joué par son propre père. Il faut se demander si Johnny Rose était juste un peu trop proche du vrai Eugene Levy.

Combien Dan Levy a-t-il retiré de la réalité?

Aussi scandaleux que soient les personnages de Schitt’s Creek, sans aucun doute de vraies choses se sont glissées dans le fait d’être une production familiale. Si Moira Rose était peut-être un amalgame des célèbres actrices Eugene et Dan Levy rencontrées au fil des ans, l’ancien Johnny Rose pourrait être une petite méta comme tendance.

Bien que la plupart des acteurs soient originaires du Canada, Eugene Levy pourrait avoir un peu de Johnny Rose en lui. Après tout, Eugene Levy a des relations avec le showbiz depuis des décennies, ayant peut-être une réaction similaire à Johnny s’il connaît la même situation financière que les Roses.

Selon certains rapports, le concept initial de l’émission est venu de Kim Basinger qui a acheté la petite ville de Braselton, en Géorgie, en 1989. Cependant, combien Levy a creusé dans sa propre famille, pourrait rester illimité indéfiniment. Sans aucun doute, beaucoup de gens dans le showbiz se reconnaissent déjà dans les personnages, en disant assez à tout le monde.