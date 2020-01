Le créateur de «The Good Place» révèle comment la série a changé sa vie et ce que cela signifie d’être une bonne personne

The Good Place tire à sa fin après quatre saisons; l’épisode final sera diffusé le 30 janvier 2020. L’émission NBC, développée par Michael Schur (également le créateur de Parks and Recreation et ancien écrivain sur The Office), a récemment rencontré le Daily Beast pour discuter de la finale de la série. Schur a admis que travailler sur The Good Place, qui plonge dans de grandes questions et mystères universels, a changé sa façon de penser ce que signifie être un bon humain.

Drew Goddard, Manny Jacinto, Ted Danson, Kristen Bell, Michael Schur, D’Arcy Carden, William Jackson Harper, Jameela Jamil et Marc Evan Jackson participent au Comic-Con 2019 | Araya Diaz / .

Maintenant que la saison 4 touche à sa fin, que pense le créateur de «The Good Place» de l’au-delà

L’animateur de Last Laugh, Matt Wilstein a demandé à Schur sur le podcast si travailler sur The Good Place avait changé ses sentiments sur ce qui allait arriver après la mort.

“Je ne sais pas si j’avais une théorie avant le spectacle”, a déclaré Schur à propos de l’idée de “l’au-delà.” Il n’a jamais cru en une seule version, de toute façon.

“Je ne suis pas une personne particulièrement religieuse”, a-t-il expliqué. “Ma sorte de réponse tapageuse depuis très longtemps maintenant est comme,” Je ne sais pas “… Qui pourrait prétendre savoir?”

Producteur Michael Schur de The Good Place | Paul Archuleta / FilmMagic

Cependant, Schur a révélé qu’il avait été transformé par l’expérience dans son ensemble.

“Les choses qui ont changé dans ma vision du monde personnelle ont moins à voir avec ce qui se passe après notre mort et plus à voir avec ce qui compte pendant que nous sommes sur terre”, a-t-il déclaré.

Comment l’écriture et la production des épisodes de la comédie ont fait de Michael Schur une meilleure personne

Schur dit que plutôt que de transformer ses vues sur l’au-delà, The Good Place a changé la façon dont il regardait sa vie et ses actions sur terre.

Le spectacle m’a donné… une vision du monde meilleure et plus claire sur ce qui compte. Quelles sont les choses que nous faisons que nous devons faire? Quelles sont les choses que nous ne devrions pas faire? Pourquoi ne devrions-nous pas les faire ou pourquoi devrions-nous les faire? Je pense que ce genre de choses a changé pour moi.

Schur a précisé: “Pas comme, je pensais que c’était cool de voler des banques, ou quelque chose comme ça et maintenant je ne le fais plus.” Mais: “Quels sont les fondements de la raison pour laquelle les actions sont importantes ou non?” «Lecture ennuyeuse», lui et les écrivains l’ont fait. Les scénaristes de Good Place ont fait beaucoup de recherches sur la philosophie à lire pour informer le personnage de Chidi, ainsi que sur le parcours moral global de la série.

Créateur de «The Good Place»: si vous lisez suffisamment de philosophie, vous «devenez Chidi»

“Si vous lisez assez de ces choses et que vous y réfléchissez suffisamment, vous devenez Chidi”, a-t-il déclaré. Schur a poursuivi: «vous devenez paralysé» par «le calcul moral le plus simple». Pourtant, Schur dit que le résultat a été positif.

Ted Danson comme Michael, Kristen Bell comme Eleanor | Colleen Hayes / NBC

«C’est une joie», a-t-il déclaré. «C’est un cadeau vraiment énorme que cette expérience m’a fait.» Pourquoi? Schur explique que cela lui donne un but. Être une bonne personne, en particulier à petite échelle, peut souvent sembler dénué de sens dans le grand schéma des choses, en particulier dans les moments difficiles où nous vivons. Mais les devoirs de la philosophie de Schur ont porté leurs fruits:

J’ai l’impression de ne pas essayer de mettre des mots ou une explication sur ce que je pense de ce que les humains devraient faire de leur temps. Je peux maintenant dire: «Eh bien, voici pourquoi! Voici pourquoi c’est important. Voici les fondements philosophiques du comportement et des actions humains et de la moralité et de l’éthique. »

Ce que Michael Schur a à dire sur la finale de la série «The Good Place»

En fin de compte, Schur est reconnaissant pour toute l’expérience sur The Good Place.

“Nous avons pu, d’une manière très rare, exécuter le spectacle du début à la fin exactement comme nous le voulions”, a-t-il déclaré. “Donc, toute plainte est entièrement de ma faute.”

Schur a reconnu que «les fins sont difficiles, émotionnellement.» Mais à la fin de The Good Place, il a dit: «Je me sens bien.»

“Nous avons mis beaucoup de temps à penser à la finale de The Good Place”, a expliqué Schur. «Il a fallu beaucoup de travail acharné.» Surtout, comme il l’a dit à Wilstein, The Good Place traite des vérités universelles et des défis philosophiques.

«Les thèmes de ce spectacle sont très intenses», a expliqué Schur, notamment en contrat avec Parks and Rec. “Ce n’est pas comme,” je me demande si Leslie Knope devient le gouverneur. “” Le bon endroit est en effet “après un plus gros poisson.” Cependant, Schur est fier du travail de sa chambre d’écrivain sur le final de la série.

“Je pense que nous avons bien compris”, a déclaré le créateur de The Good Place sur le podcast. «J’espère que nous l’avons fait. Nous le saurons! “