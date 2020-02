Le créateur de “The Mandalorian” Jon Favreau a changé la voix de Baby Yoda pour qu’elle devienne “plus humaine”

Il a vraiment mis le «bébé» dans «Baby Yoda».



Il ne fait aucun doute que Baby Yoda était la star hors concours de la série The Mandalorian de la franchise Star Wars l’année dernière. La petite créature verte avait l’air à la fois gremlin (comme OG Yoda) et adorable (comme un vrai bébé), mais il y a un détail sur le personnage, qui s’appelle canoniquement The Child, qui a été conçu pour être un peu plus humain qu’animal. Les monteurs sonores nominés aux Oscars David Acord et Matthew Wood ont travaillé sur The Mandalorian et étaient responsables de la conceptualisation de la vocalisation de Baby Yoda. Bien qu’Acord et Wood aient l’intention de le faire sonner comme le genre de créature que l’on pouvait trouver dans la nature, ils ont finalement dû aller dans une direction différente.

“J’enregistrais des animaux à ce sauvetage de la faune en dehors de San Diego”, a déclaré Acord au Hollywood Reporter. “Deux des animaux que j’ai enregistrés avaient cette qualité vraiment mignonne, presque enfantine. L’un était un renard à oreilles de chauve-souris et l’autre est un kinkajou. “La voix initiale de Baby Yoda était composée des sons naturels de ces deux animaux, mais le créateur Jon Favreau” pensait qu’ils devaient être plus humains ou quelque chose d’un peu plus relatable. “Donc, Acord et Wood ont fait quelques ajustements.” Nous avons composé le chemin du retour sur la partie animale, et maintenant c’est juste là pour les petits grognements et les roucoulements et les ronronnements. Nous avons utilisé de vraies voix de bébé pour quand [he] devient vraiment difficile et ce genre de chose. »Acord a même contribué à la création de la voix de Baby Yoda lui-même. “J’ai aussi ma propre voix là-bas, pour plus de vocalisations articulées, bien plus élevées. C’est donc une combinaison de choses.”

Kevin Winter / ..