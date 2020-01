Le créateur de “The Owl House” explique pourquoi ce n’est pas encore sur Disney +

Ce mois-ci, Disney a lancé une toute nouvelle série d’animation intitulée «The Owl House», qui est diffusée sur la chaîne Disney le vendredi. Cependant, la série n’est pas encore disponible sur Disney + et le créateur de la série, Dana Terrace, a demandé à Twitter d’expliquer aux fans pourquoi elle n’était pas encore diffusée sur le nouveau service de streaming:

Quand Owl House sera-t-elle sur #DisneyPlus ??! La 1ère saison devrait être diffusée sur Channel avant d’être diffusée en streaming. Malheureusement, je n’avais pas mon mot à dire sur cette question, j’aurais adoré que ce soit plus tôt. Si quelque chose change, vous serez les premiers informés! Merci d’avoir regardé!

Il a également demandé aux fans de faire savoir à @DisneyPlus ce qu’ils en pensaient.

Et ce n’est pas seulement “The Owl House” qui n’est pas sur Disney + tout de suite, il y a plusieurs séries qui ne sont pas encore disponibles et il y a quelques raisons à cela. Le principal est que Disney essaie toujours de garder les téléspectateurs engagés avec leurs chaînes traditionnelles. Ils veulent que les fans regardent la télévision par câble / satellite, car ils tirent des revenus de la publicité et les câblodistributeurs paient pour ces chaînes. S’ils les offraient immédiatement, de nombreuses personnes ne regarderaient pas la télévision traditionnelle, en particulier les enfants, qui sont beaucoup plus susceptibles d’utiliser des applications de diffusion en continu pour regarder du contenu.

Actuellement, Hulu propose des émissions de réseaux comme ABC, le lendemain de leur diffusion et DisneyNOW propose des émissions lorsqu’elles ont été diffusées (mais cette application nécessite que les clients soient abonnés à la chaîne par câble). Cela pourrait changer à l’avenir pour les émissions sur National Geographic et Disney Channel, mais pour l’instant, cela semble être la stratégie qu’ils adoptent. Disney veut toujours garder les mains dans le secteur de la télévision traditionnelle et du streaming.

J’espère que nous saurons bientôt quand «The Owl House» arrivera à Disney +, ce qui devrait se produire environ un mois après la fin de la saison en cours. C’est ce qui se passe avec les autres émissions de Disney Channel chaque mois depuis son lancement.

Êtes-vous impatient de “The Owl House”?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.