Le créateur de «The Walking Dead» révèle enfin ce qui a causé l’apocalypse zombie

Le bouleversement politique pourrait bien être le germe d’une explosion apocalyptique, mais dans le cas de «The Walking Dead», la dévastation de l’humanité telle que nous la connaissons répond à un déclencheur encore plus galopant. Et, après près de 17 ans à garder le mystère verrouillé, le créateur de la franchise multimédia, Robert Kirkman, semble avoir révélé ce qui a provoqué le réveil de Rick entouré de morts-vivants.

Un marcheur de «The Walking Dead»

Comme le souligne ComicBook, lors d’une session de questions et réponses sur Tumblr en 2018, Kirkman a déclaré qu’il pourrait révéler cette cause “des années après la fin d’une interview”. Cependant, nous n’avons pas eu à attendre aussi longtemps, depuis que le résultat des bandes dessinées a eu lieu en juillet 2019, et la réponse attendue a été versée à travers un simple tweet, dans lequel l’auteur a réduit l’origine de l’apocalypse à deux mots: “Spore spatiale“.

Avec cette brève explication, il a répondu à la question d’un fan, corroborant que l’apparition des marcheurs répond à “quelque chose de fou de science-fiction”, comme Kirkman lui-même l’avait anticipé. De plus, comme l’indiquent les médias américains, cette ce serait un hommage à “La nuit des morts-vivants”, qui a servi d’inspiration lors du processus de création de «The Walking Dead», et dans lequel la prolifération des zombies semblait être liée à une sonde spatiale.

En croissance constante

Malgré la fin des bandes dessinées de Kirkman, la franchise est toujours bien vivante dans le milieu télévisuel. À tel point que la fin de la dixième saison de «The Walking Dead» précédera la première du spin-off «World Beyond» 12 avril Cependant, nous n’aurons pas à aimer trop la nouvelle fiction, car AMC a confirmé qu’elle ne durera que deux saisons, bien qu’il puisse s’agir d’un format concentré plein d’émotions, car le co-créateur Scott Gimple a assuré à Entertainment Weekly que ils travaillent sur l’ajout de croisements importants dans la deuxième (et dernière) saison.

