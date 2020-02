Le créateur de «This Is Us» déclare que les scénaristes ne tueront pas ce personnage

Le fandom This Is Us n’est pas toujours un groupe de confiance – et pour cause. Très tôt, le drame NBC a tué William (Ron Cephas Jones), le père biologique nouvellement réuni de Randall (Sterling K. Brown). Puis lors de la deuxième saison, les fans ont regardé la mort horrible de Jack (Milo Ventimiglia) se dérouler à l’écran. Maintenant, bien dans la saison 4 de This Is Us, les téléspectateurs se demandent toujours qui mourra ensuite. Compte tenu de tous les flash-forward, il n’est pas surprenant que les téléspectateurs théorisent constamment quels personnages ne parviendront pas à l’avenir. Mais récemment, le créateur Dan Fogelman a révélé que les fans n’avaient pas à s’inquiéter de la mort d’un personnage. Et franchement, c’est un soulagement.

Dan Fogelman révèle que «This Is Us» ne tuera pas Annie Pearson

Lors d’une conversation avec le Los Angeles Times en janvier 2020, Fogelman – ainsi que les co-présentatrices Elizabeth Berger et Isaac Aptaker – se sont plongés dans la création de tous les rebondissements pour lesquels This Is Us est connu. Au cours de la conversation, le créateur a révélé que les scénaristes font consciemment des choix pour faire avancer l’histoire en «cartographiant les choses». Cela dit, ils ne peuvent pas toujours prévoir les détails auxquels les téléspectateurs feront attention.

“Les gens se demandent ce que cela signifie que Kate [Chrissy Metz] a signé son nom Kate Pearson dans les derniers instants », a déclaré Aptaker. “Nous avons également pensé qu’il était beaucoup plus clair qu’il y avait un fossé entre Kevin [Justin Hartley] et Randall. Mais les gens ont extrapolé qu’il y avait peut-être quelque chose de plus important avec Randall et toute la famille. »

Il a ajouté: “Et regardez, chaque fois que quelqu’un n’est pas dans une scène, les téléspectateurs se demandent toujours si le personnage est mort.”

Faithe Herman en Annie, Sterling K. Brown en Randall, Eris Baker en Tess dans «This Is Us» | Ron Batzdorff / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Bien sûr, certains fans peuvent se souvenir de ce niveau de préoccupation après tous les flash-ups de This Is Us. Les scènes se déroulent dans un avenir lointain et non divulgué. Des personnages tels que Randall, Kevin, Rebecca (Mandy Moore) et un adulte Tess (Iantha Richardson) sont montrés ou mentionnés. Cependant, le statut de personnages comme Kate, Miguel (John Huertas), Deja (Lyric Ross) et Annie (Faithe C. Herman) n’a pas encore été confirmé.

Après la finale de la saison 3 de This Is Us, Aptaker a laissé entendre que les téléspectateurs ne devraient pas trop se soucier du sort d’Annie et Deja.

“Vous devriez vous demander où ils se trouvent, mais ne pas craindre le pire”, a déclaré Aptaker à TVLine. «J’espère que les gens connaissent notre émission [well] assez pour savoir que nous n’allons pas simplement tuer gratuitement les petites filles. “

Maintenant, dans l’interview avec le Los Angeles Times, Fogelman a confirmé qu’Annie est en sécurité et que This Is Us ne se terminera pas avec la mort du personnage.

“Les gens pensent constamment qu’Annie est morte”, a expliqué Fogelman. “Comme, les gars, nous ne tuons pas Annie.”

Comment “This Is Us” se terminera-t-il?

Pour l’instant, This Is Us a été renouvelé tout au long de la saison 6. La série NBC pourrait être renouvelée pour plus d’épisodes sur toute la ligne. Cependant, les écrivains semblent avoir une idée de la fin de l’histoire.

“Nous avons toujours connu le plan de l’émission parce que nous ne participons pas à 15 saisons”, a déclaré Fogelman. “Si vous savez où vous allez, vous ne faites que jouer avec le temps. Cela ressemble à un tourneur de pages parce que nous racontons l’histoire d’une famille au cours des 80 dernières années. Et donc toutes nos familles pourraient sembler vraiment intéressantes de cette façon. »

Le créateur de la série a ensuite expliqué que bien que nous n’ayons pas tous vécu le traumatisme de ce qui est arrivé à Jack, This Is Us est rempli d’éléments que chaque personne vivra au cours de sa vie.

“Si vous aviez raconté toute cette histoire divisée en différents chapitres et mélangé tous les morceaux, cela aurait fait que les histoires de votre famille semblaient être un mystère”, a déclaré Fogelman. “C’est tout ce que nous avons fait ici. Ce n’est pas comme si nous racontions un mystère de meurtre. “

Depuis le premier jour, This Is Us a choqué les fans avec des rebondissements et des moments incroyables. Mais comme Fogelman l’a mentionné, ce n’est pas si incroyable que ça. La série NBC raconte l’histoire d’une famille. Et comme tout autre, il y aura forcément du drame en cours de route. Bien sûr, nous sommes toujours en garde pour une mort majeure dans le futur. Mais il est bon de savoir que les scénaristes ont un plan – et le plan ne semble pas inclure une mort qui serait entièrement hors champ gauche.

Lire la suite: La vraie raison pour laquelle Halsey voulait que Suga de BTS collabore sur son nouvel album vous fera frissonner le dos