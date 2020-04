Le créateur de True Detective veut faire son propre film Christian Batman

Peut-être que Batman est l’un des personnages de bandes dessinées qui a été adapté le plus souvent au cinéma. Ce qui signifie également qu’il a été réinterprété à plusieurs reprises. Le mythe Batman est l’un des plus populaires dans le domaine de la culture pop et maintenant le créateur de True Detective Nic Pizzolatto, a révélé qu’il voulait aussi réinventer le Dark Knight avec une vision très personnelle du personnage … à la frontière du religieux, car il est sûr que Batman pourrait même mettre fin à Dieu. Cela semble fou, mais Pizzolatto a un bon point.

À travers son compte Instagram, Pizzolatto a pris le temps d’expliquer pourquoi il aimerait faire sa propre version de Batman, et pourquoi il pense qu’il n’est pas n’importe quel personnage de bande dessinée. Au début, parce qu’il est le seul personnage de la “culture geek pour laquelle il a une affinité”; et deuxièmement, parce que la philosophie morale de Batman lui semble incroyable. Batman ne tue pas parce qu’il pense que cela fera de lui une mauvaise personne, a expliqué Pizzolatto, mais parce que son véritable ennemi est la mort.

Cela a été expliqué par le réalisateur lui-même:

«La politique de Batman de ne pas tuer est valide et doit être maintenue. Mais cette politique n’existe pas parce que tuer le rend mauvais ou quelque bêtise comme ça “, a déclaré Pizzolatto. “La politique de Batman de ne pas tuer existe parce que l’ennemi véritable et éternel de Batman est la mort. La mort est le véritable ennemi. Un garçon blessé, un homme immature qui ne peut pas surmonter la mort de ses parents. Ce n’est pas le fantôme de l’opéra. Ce n’est pas cassé. Au contraire “, at-il ajouté. «Batman raconte comment un être humain utilise une tragédie pour se définir et devenir le plus grand croisé humaniste que le monde ait jamais connu. La superpuissance de Batman n’est pas de l’argent. Le super pouvoir de Batman est qu’il pense à tout et qu’il a une énorme volonté. Si je lui laissais le temps de s’organiser, il pourrait vaincre Dieu. »

La vision de Pizzolatto de Batman peut nous sembler très profonde et originale, mais si nous prêtons une attention particulière aux détails, la version de Bruce Wayne de Pizzolatto a peut-être déjà été racontée auparavant et c’était Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), par Zack Snyder. Dans ce film, vous vous souvenez sûrement que Batman, quand il le voulait, a presque tué Superman.

Quoi qu’il en soit, le créateur de la série Watchmen, Damon Lindelof, semble avoir été tellement surpris par la vision de Pizzolatto de Batman, que même Il a demandé à quelqu’un de lancer une pétition pour que Batman affronte Dieu.

