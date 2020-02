Le créateur de «Vikings» clarifie ce qui est arrivé à Bjorn lors de la finale de mi-saison de la sixième saison

‘Vikings’ a dit au revoir (temporairement) avec une autre bataille à grande échelle dans le dixième épisode de la sixième saison. Comme c’était inévitable, les Rus sont arrivés à Kattegat, menés par Ivar, Hvitserk et Oleg, et le manque de cohésion des forces vikings a facilité leur défaite. Malgré la démonstration de bravoure de Bjorn, le monarque incarné par Alexander Ludwig n’a pas pu sauver le peuple norvégien, et lui-même a été livré à un destin quelque peu incertain.

Alexander Ludwig dans le rôle de Bjorn dans Vikings

Après avoir été poignardé à la poitrine par son frère Ivar, Bjorn n’avait pas l’air trop en bonne santé, alors le créateur de fiction, Michael Hirst, est sorti pour faire la lumière sur l’avenir du héros héros. “Bon, n’est pas mort, non? Il est grièvement blessé», déclare le scénariste de TV Guide, qui dans d’autres déclarations à ET Online a continué à jouer avec ambiguïté:« Je ne dirais pas qu’il est toujours mort, jusqu’à ce que vous le voyiez. Alors, Je ne dis pas que les deux [Harald y Bjorn] sont encore en vie, mais ils pourraient l’être, car nous ne les avons pas vus mourir. “

Par conséquent, Hirst nous invite à attendre le onzième épisode, qui commencera la diffusion du dernier lot de chapitres de l’histoire de «Vikings», dont la première aura lieu cette année. Quant à ce que nous pouvons attendre de ces livraisons finales, la créatrice a ouvert la porte à de nouvelles aventures, puisque une partie des Vikings survivants de cette bataille ira au Wessex, tandis qu’Ubbe et Torvi se dirigeront vers la terre dorée de l’ouest. De la même façon, Hirst ne ferme pas en groupe au retour des personnages qui lui avaient dit au revoir: “Il est possible qu’il y ait retour d’un ou plusieurs personnages originaux. “

Adieu doux-amer

Ludwig n’a pas non plus attendu sa réaction au massacre de Kattegat, mais, comme Hirst, il ne condamne pas Bjorn, bien qu’il soit moins ambivalent. “Ça n’a pas l’air bien“, reconnaît TV Guide, qualifiant le coup de poignard tourné par Ivar de” pièce maîtresse “:” C’est quelque chose dont j’ai parlé au créateur de plusieurs manières, et J’ai toujours dit que je voulais que Bjorn meure aux mains de quelqu’un comme Ivar. “

Par conséquent, l’acteur canadien pourrait obtenir la sortie souhaitée, mais, quoi qu’il arrive avec Bjorn, il n’a pas encore dit le dernier mot. “Qu’il soit vivant ou non, vous verrez une version de Bjorn d’une manière, d’une figure ou d’une forme, “Elucubra Ludwig, qui n’oubliera jamais son passage chez ‘Vikings’:”Je ne pourrais pas être plus reconnaissant pour cette expérience. Même dans mes meilleurs rêves, je n’aurais pas imaginé avoir cette reconnaissance mondiale. “D’ailleurs, il n’ose définitivement pas dire au revoir à Bjorn:”Ce n’est peut-être pas la fin de mon temps avec Bjorn. Netflix a commandé une spin-off et je sais qu’il y a eu des conversations sur la réalisation de films. Je pense qu’il y a plus d’histoires dans la série qui peuvent être racontées si elles sont faites correctement. ”

