Le créateur de Walking Dead révèle la source du virus Zombie

Bien que nous ayons eu plusieurs saisons et retombées pour Les morts qui marchent, on ne sait jamais vraiment comment le virus zombie s’est produit en premier lieu. Même les 15 ans ou plus de la série originale de bandes dessinées n’ont jamais donné aux fans une raison spécifique pour le virus, ce qui signifie qu’il reste beaucoup de questions non résolues sur l’histoire de l’univers Walking Dead. Cependant, le créateur Robert Kirkman a récemment fourni une explication. Enfin, en quelque sorte.

Lorsqu’on lui a demandé sur Twitter ce qui avait créé les marcheurs de la série, Kirkman a simplement fait remarquer que le virus avait commencé par une «spore spatiale». Ce commentaire est une référence probable au rôle du rayonnement spatial dans l’épidémie de morts-vivants dans La Nuit des morts-vivants de George A. Romero, l’une des principales sources d’inspiration pour The Walking Dead et le genre zombie dans son ensemble. Le commentaire de Kirkman doit être pris avec un grain de sel, car il a déjà utilisé la théorie des extraterrestres dans le cadre d’une scène non canon dans la série comique.

En outre, Kirkman a également déclaré publiquement que fournir une trame de fond complète à The Walking Dead n’a jamais été son intention, et que cela n’aiderait pas les personnages et les histoires qu’il raconte. En effet, bien que la série télévisée ait établi plusieurs «règles» zombies, y compris la triste réalité que mourir sans mordre est suffisant pour déclencher une transformation, elle a toujours évité une explication scientifique claire de l’épidémie.

Cliquer pour agrandir

Il est possible, cependant, que la gamme actuelle de retombées puisse offrir un peu plus de trame de fond, mais sans perdre son intérêt à explorer un groupe de personnages essayant de survivre. Dans ce contexte, les récents commentaires de Norman Reedus sur le succès de The Walking Dead dans son développement de personnage ont du sens, car la série a généralement mieux fonctionné en se concentrant sur de petits détails du monde post-apocalyptique.

Cela ne veut pas dire que nous n’obtiendrons pas une vue élargie de Les morts qui marchent univers, avec les saisons futures qui devraient introduire le Commonwealth, une communauté de survivants beaucoup plus importante que celle que nous avons vue jusqu’à présent dans la série. Pour l’instant, cependant, nous pouvons profiter de la poursuite de la saison 10 ce dimanche sur AMC avec l’épisode 10 × 11, “Morning Star”.