Le créateur d’Elpidio Valdés y Vampiros décède à La Havane, Juan Padrón

Mercredi 25 mars 2020, p. 9

Havana. Le dessinateur et cinéaste Juan Padrón, reconnu par quatre générations de Cubains pour son personnage Elpidio Valdés, et mondialement connu pour ses vampires à La Havane, “est décédé mardi sur l’île à l’âge de 73 ans, a indiqué la famille.

Après avoir lutté jusqu’au bout, il n’a pas réussi à surmonter une défaillance multi-organes résultant de la maladie dont il souffrait et non liée à l’épidémie actuelle de coronavirus, a déclaré sa famille.

Une fois la situation épidémiologique actuelle dans le pays surmontée, nous pouvons lui rendre l’hommage qu’il mérite, ont-ils ajouté.

Diplômé de l’histoire de l’art, il entre à l’Institut du cinéma (Icaic) en 1974 et commence en 1979 sa longue et fructueuse filmographie de bande dessinée.

Le travail de Juan Padrón, toujours gravé dans le cœur de chaque Cubain, a été marqué par l’immense pouvoir de la sympathie de l’âme nationale, dont il était lui-même un exemple vivant, a estimé le journal Juventud Rebelde.

▲ Illustrateur cubain Juan Padrón.Photo CubaDébat

Cartel de vampires à La Hababa.Photo Granma

Son personnage principal, Elpidio Valdés, colonel de l’armée d’indépendance cubaine contre la couronne espagnole, a synthétisé l’idiosyncrasie nationale au milieu d’aventures caractérisées par sa rigueur historique.

Il s’est distingué par le prix national du cinéma (2008) et le prix national de l’humour (2004).

En 1985, il entame une collaboration avec l’humoriste argentin Quino (Joaquín Lavado), créateur du personnage populaire Mafalda. Le résultat de cette relation professionnelle a été la série Quinoscopios.

Parmi ses personnages figurent également des vampires populaires, qui ont immortalisé Vampires in Havana (1985) et la suite More Vampires in Havana (2003).

«Nous nous souviendrons toujours de vous comme de l’être humain le plus sympathique, le plus humble et le plus grand que nous rencontrerons dans nos vies. Merci pour Elpidio Valdés, pour les vampires de La Havane et surtout pour être un père et un mari aussi noble et aimant », a écrit son fils Ian Padrón sur Facebook, également cinéaste.

