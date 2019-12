Le créateur Rob Liefeld partage son enthousiasme pour les nouvelles de 'Deadpool 3'

Le créateur de la bande dessinée Rob Liefeld partage son enthousiasme pour la nouvelle que Ryan Reynolds travaille avec Marvel sur Deadpool 3.

Plus tôt dans la journée, Ryan Reynolds a déclaré qu'il travaillait avec Marvel sur Deadpool 3. L'acteur n'avait pas grand-chose à dire sur le film à venir ni sur sa place dans la grande tapisserie qu'est l'univers cinématographique Marvel, mais il a confirmé que cela se produisait. Le créateur de Deadpool, Rob Liefeld, s'est rendu sur Twitter pour partager son enthousiasme pour la nouvelle.

Vous pouvez voir la réaction de Rob Liefeld aux nouvelles de Deadpool 3 ci-dessous:

Rob Liefeld a co-créé le personnage tout en servant de dessinateur pour la série The New Mutants. Deadpool a fait sa première apparition dans The New Mutants # 98 où il a servi un antagoniste. Le personnage deviendrait un antagoniste de la série X-Force de Rob Liefeld et subirait une série de changements avec d'autres écrivains et artistes avant de devenir le personnage que nous connaissons et aimons tous aujourd'hui.

Deadpool de Rob Liefeld a été représenté en direct trois fois par Ryan Reynolds. Il est apparu pour la première fois dans le film de 2009, X-Men Origins: Wolverine avant d'obtenir son propre film dans le film à succès de 2016 qui s'appelait simplement Deadpool. 20th Century Fox a ensuite suivi Deadpool 2. Après l'acquisition de Fox par Disney, personne ne semblait savoir ce qui arriverait à la version du personnage de Ryan Reynolds. Mais il semble qu'un troisième film soit en cours de développement et Rob Liefeld le célèbre.

Voici le synopsis officiel de Deadpool 2:

Après avoir survécu à une attaque bovine presque fatale, un chef de cafétéria défiguré (Wade Wilson) a du mal à réaliser son rêve de devenir le barman le plus chaud de Mayberry tout en apprenant à faire face à son sens du goût perdu. Cherchant à retrouver son épice pour la vie, ainsi qu'un condensateur de flux, Wade doit combattre les ninjas, les yakuzas et un groupe de canines sexuellement agressives, alors qu'il parcourt le monde pour découvrir l'importance de la famille, de l'amitié et de la saveur. un nouveau goût pour l'aventure et gagner le titre de tasse de café convoité du meilleur amant du monde.

Réalisé par David Leitch à partir d'un scénario écrit par Rhett Reese & Paul Wernick & Ryan Reynolds, Deadpool 2 étoiles Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin, Julian Dennison, Zazie Beetz, T.J. Miller, Brianna Hildebrand et Jack Kesy.

Deadpool 2 est désormais disponible sur 4K Ultra HD, Blu-Ray, DVD et Digital HD.

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l'équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé "Aqualad".

"Aqualad" explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale unie s'est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l'arrivée d'un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant qu'Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l'équipe originale réunie pour l'action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l'écran sous forme d'action en direct.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s'entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s'occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d'anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l'arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu'enfants de Deathstroke Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

