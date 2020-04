Le croquis de Clone Wars d’Anakin et Ahsoka

Dave Filoni a partagé une nouvelle esquisse d’Ashoka Tano et d’Anakin Skywalker après le début du dernier épisode de Star Wars: The Clone Wars sur Disney Plus.

Le siège de Mandalore a pris un départ incroyable avec le premier épisode mettant en vedette certains des meilleurs moments de toute la course de Star Wars: The Clone Wars. L’un des moments les plus déchirants de «Old Friends Not Forgotten» a été la réunion entre Anakin et Ahsoka. Cette réunion est apparemment la dernière entre les deux personnages avant qu’Anakin ne devienne Dark Vador et leur duel dans Star Wars Rebels.

Dave Filoni partage toujours de mystérieux croquis d’Ashoka et des autres projets Star Wars sur lesquels il travaille. Cette fois-ci, Filoni a décidé de partager une dernière esquisse sur Instagram d’Anakin et Ahsoka, ensemble pour la dernière fois. Vous pouvez voir l’art de The Clone Wars ci-dessous.

Qu’avez-vous pensé de l’épisode de cette semaine? Pensez-vous que le siège de Mandalore sera le meilleur arc de toute la série? Pensez-vous que le rôle de Dave Filoni chez Lucasfilm devrait être élargi? Sound-off dans la section commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis du dernier épisode de Clone Wars:

Ahsoka Tano tend la main à Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi cherchant de l’aide pour sécuriser la capture d’un adversaire de longue date et de l’ancien Seigneur Sith Maul, mais la nouvelle de l’attaque de Grievous contre Coruscant et la capture de Palpatine obligent les Jedi à prendre une décision difficile

Créé par George Lucas, avec Dave Filoni comme producteur exécutif / directeur de supervision, The Clone Wars stars Matt Lanter comme Anakin Skywalker, Ashley Eckstein comme Ahsoka Tano, Dee Bradley Baker comme Captain Rex et les clone troopers, James Arnold Taylor comme Obi-Wan Kenobi , Katee Sackhoff en Bo-Katan et Sam Witwer en Maul.

Star Wars: The Clone Wars est actuellement en streaming sur Disney Plus, avec de nouveaux épisodes disponibles tous les vendredis.

Source: Instagram

Ryden Scarnato

L’affection de Ryden pour tout ce qui concerne DC, Marvel et Star Wars l’a conduit au journalisme de divertissement à Heroic Hollywood en tant que rédacteur en chef.